Harry contraataca: dice que nunca recibió invitación para el cumpleaños de Carlos III; medios aseguran que sí

Los rumores acerca de los términos de la relación del rey Carlos III con su hijo menor, Harry, no paran de crecer, sobre todo a raíz de la revelación que recientemente se hizo acerca de que el pelirrojo royal no estaba dispuesto a asistir a los festejos por el cumpleaños 75 de su padre.

Específicamente fue The Sunday Times el tabloide que se encargó de difundir la noticia de que el duque de Sussex se encontraba indispuesto para acudir a celebrar la vida de su padre, con un titular que indicaba que la cena del próximo 14 de noviembre estaría marcada por la ausencia de la también llamada “oveja negra” de la Familia Real.

Sin embargo, la situación no paró ahí, ya que Harry, en su camino por reivindicarse como un “buen hijo”, acudió a su equipo de comunicación para que aclarara ante los medios de que la historia no era como el Times planteaba, sino que, más bien “no había sido requerido” para el festejo, acrecentando aún más las dudas acerca de la veracidad de esta y otras solicitudes de reunión que supuestamente el monarca le habría hecho a su descendiente para “aclarar las cosas” y finalmente reconciliarse.

Voceros de Harry aseguran que el “auto exiliado” royal no fue invitado al cumpleaños de su padre

El duque de Sussex niega haber sido invitado al cumpleaños 75 de su padre

La respuesta casi inmediata de parte del duque de Sussex respecto a las afirmaciones que marcaban su “desaire” en contra de su padre por no querer asistir a su próximo cumpleaños fue enviada al diario británico The Messenger.

En dicha contestación, Harry expresa que le parece lamentable la manera en la cual fue contada esa historia. “Es decepcionante que The Sunday Times haya informado mal de esta historia”, fueron los dichos exactos del pelirrojo impresos en el medio seleccionado para llevar a cabo su “contraataque”.

Confirmando lo dicho por el ex príncipe, una fuente cercana al reino confirmó a The Messenger que, en efecto, Harry no había sido buscado para acudir al festejo que tendrá lugar en Clarence House.

No todos coinciden con la versión de Harry

Carlos III, Camilla Parker y Harry, duque de Sussex Getty Images

Aunque la respuesta de Harry para deslindarse de su etiqueta de “mal hijo” pudiera haber parecido convincente para muchos, pero existen quienes prefieren mantenerse escépticos ante esa declaración, como la periodista y experta en Casa Real Angela Levin, quien aseguró ante GB News que “Harry no asistirá a la fiesta del 75 cumpleaños del rey porque está absolutamente decidido a no involucrarse con sus padres, su hermano o cualquier otra persona, a menos que se disculpen profusamente con Meghan”.

“Harry tiene una lista de las cosas por las que está enfadado y quiere ir una por una y conseguir una disculpa por cómo le han tratado a él y cómo la han tratado a ella. Pero eso no va a ocurrir”, fue otra de las acotaciones hechas por la también autora del libro “Harry: la biografía de un príncipe”, publicada en 2018, bajo el sello editorial Pegasus Books.