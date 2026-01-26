Harry y Meghan Markle posan con Amy Redford en Sundance durante el estreno de Cookie Queens

Tras una semana intensa en Londres, donde ha tenido que rendir su testimonio contra los tabloides británicos, el príncipe Harry regresa a Estados Unidos para unirse a su esposa, Meghan Markle, para el estreno de su documental ‘Cookie Queens’.

Este sábado 24 de enero, los duques de Sussex posaron junto a Amy Redford, la hija del legendario actor, Robert Redfor, en la alfombra roja del importante Festival de cine de Sundance, donde se proyectará por primera vez su emotivo proyecto.

Meghan Markle y el príncipe Harry en el Festival de Cine de Sundance para el estreno de ‘Cookie Queens’

Harry y Meghan son productores ejecutivos de ‘Cookie Queens’, la película documental de 91 minutos, que se proyecta en la categoría de Matiné Familiar de Sundance, y que sigue a cuatro Girl Scouts mientras navegan la icónica temporada de venta de galletas, ofreciendo una mirada íntima a la ambición, el trabajo en equipo y el crecimiento.

El documental fue dirigido por Alysa Nahmias y producido en colaboración con Archewell Productions, Beautiful Stories y AJNA Films.

Este nuevo proyecto de la pareja, tiene un significado muy especial y personal para Meghan, quien se ha inspirado en sus experiencias personales para crear cada uno de sus proyectos como empresaria.

Meghan Markle y el príncipe Harry posan junto al director del Festival de Cine de Sundace, Eugene Hernandez, la directora de Cookie Queens, Alysa Nahmias, y Amy Redford. Neilson Barnard/Getty Images for Sundance Film Festival

¿Qué significa el documental ‘Cookie Queens’ para Meghan Markle?

El proyecto tiene un significado personal para Meghan, que fue una Girl Scout creciendo en California, con su madre ejerciendo como líder de su tropa.

En una publicación de Instagram en abril de 2025 promocionando su pódcast de Lemonada Media, Confessions of a Female Founder, Meghan reflexionó sobre sus raíces emprendedoras tempranas, escribiendo: “Ser emprendedora puede empezar desde joven”, junto con fotos de su infancia vendiendo galletas.

En la primera foto, se puede ver a Meghan sonriendo mientras lleva un uniforme marrón de las Girl Scouts y sostiene lo que parece ser una caja con las galletas de la organización.

Las siguientes imágenes muestran a una joven duquesa de Sussex acompañada de algunas compañeras Girl Scouts intentando vender las galletas y posando para una foto, sosteniendo globos mientras está delante de un puesto de galletas posando con otra niña.

