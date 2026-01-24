El príncipe Harry aún se siente atrapado entre su vida en California y su deseo de volver a la Corona

Mientras la Familia Real celebraba la Navidad en Sandringham, con su tradicional caminata hacia la iglesia de Santa María Magdalena y saludos al público, el príncipe Harry disfrutó de una festividad más íntima y discreta en su hogar de Montecito, California.

Aunque pasó las fiestas junto a su esposa, Meghan Markle y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, especialistas en realeza insisten en que el príncipe Harry, sigue dividido entre su vida en California y la nostalgia que siente por la Corona.

¿Por qué se dice que el príncipe Harry sigue extrañando su vida en la Familia Real?

Este es el séptimo año que el príncipe Harry pasa las fiestas decembrinas lejos de la monarquía, y de acuerdo con el especialista en realeza, Christopher Andersen, el duque de Sussex extraña lamenta ser excluido de este tipo de reuniones familiares.

"¿Le duele a Harry ser excluido deliberadamente de momentos en que la familia real se reúne, como en Navidad en Sandringham? Por supuesto que sí”, dijo Andersen.

Por otra parte, durante una entrevista en mayo de 2025 para la BBC, el príncipe Harry confesó que extrañaba esas reuniones familiares: “Echo de menos las extrañas reuniones familiares cuando estamos todos reunidos bajo un mismo techo en ciertas épocas del año. Eso lo echo de menos”.

El príncipe Harry sigue extrañando su vida en la Familia Real Getty Archivo

¿Qué es lo que le gusta al príncipe Harry de su nueva vida en California junto a Meghan Markle y sus hijos?

Aunque Harry extraña algunas tradiciones y costumbres de su vida en la Corona, Andersen asegura que disfruta mucho de la vida que lleva en California, pues le permite sentirse libre y más auténtico.

“En un nivel, Harry está contento en California”, dice Andersen, señalando que en otro debe lamentar que “ni él ni sus hijos compartan su herencia real”.

“Harry es tan feliz viviendo en el mundo privado”, cuenta una fuente a Us Weekly. “Aunque fue criado como un miembro de la realeza, nunca se sintió cómodo en ese entorno. Aquí se siente más él mismo”.

La fuente dice que las limitaciones de la monarquía podrían ser duras para Harry: “Tenía un horario loco y volvía por las puertas del palacio y no podía salir ni tener vida personal”.

