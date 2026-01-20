Revelan detalles de la demanda del príncipe Harry contra los tabloides británicos: “sus intrusiones me dejaron paranoico”

Este martes 20 de enero, el príncipe Harry acudió por segunda vez a los tribunales de Londres, donde se desarrolla un juicio de nueve semanas contra varios tabloides británicos, acusados de haber obtenido información de manera ilegal.

Mientras el duque de Sussex se prepara para dar su testimonio de manera oficial el próximo 22 de enero, se han revelado detalles del impacto que las noticias de medios como el Daily Mail, causaron en sus relaciones personales y en su estado de ánimo.

¿Por qué el príncipe Harry ha demandado a medios británicos?

El abogado del príncipe Harry, David Sherborne, afirma que las denuncias del duque de Sussex se centran en 14 artículos publicados entre 2001 y 2013, y sostiene que tuvieron un “efecto profundamente angustiante” sobre Harry, “generando desconfianza y sospecha” y dejándole “paranoico más allá de toda posibilidad” mientras también le “aislaban”.

Además del impacto en Harry, la presentación escrita dice que la supuesta denuncia también fue “aterradora” para sus seres queridos y creó una “enorme tensión” en sus relaciones personales.

En un comunicado incluido en el escrito, el príncipe Harry dice: “Me resulta profundamente preocupante que Associated usara expresiones como ‘fuentes’, ‘amigos’ y similares como un recurso para ocultar la recopilación ilegal de información”.

Sherborne declaró ante el tribunal el martes que “el interés en la familia real era enorme” y que “nadie vendía más copias que el duque de Sussex”, y el abogado habló de los artículos en los que afirman que se había utilizado la recopilación ilegal de información para obtener detalles.

El príncipe Harry llega al Reino Unido para el juicio contra medios británicos Getty Images

¿Cómo afectaron los tabloides británicos a las relaciones personales del príncipe Harry?

La demanda hace repetidamente referencia a la exnovia de Harry, Chelsy Davy, con quien salió intermitentemente entre 2004 y 2011, y muchos de los artículos en disputa se centran en su relación, comunicaciones privadas y viajes juntos, especialmente a Sudáfrica.

Harry argumenta que el nivel de detalle publicado sobre su tiempo juntos solo pudo provenir de información privada obtenida ilegalmente y que la información causó una tensión significativa en la relación.

Sherborne dijo que el príncipe Harry siente que ha tenido que enfrentarse a una “campaña sostenida de ataques contra él porque tuvo la osadía de enfrentarse” al Mail, y concluyó que “no fue una reclamación por daños lo que trae a estos demandantes aquí, sino descubrir la verdad”.

Por otra parte, Associated Newspapers ha “negado enérgicamente” las acusaciones, según la BBC.

