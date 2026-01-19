Suscríbete
El príncipe Harry regresa al Reino Unido para su última batalla legal contra la prensa británica

El príncipe Harry acudió al Tribunal Superior de Londres para el inicio de un juicio de nueve semanas vinculado a su larga demanda contra tabloides británicos.

Enero 19, 2026 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

El príncipe Harry ha llegado al Reino Unido para comenzar con la siguiente y última fase de su batalla legal con algunos de los medios británicos más populares, y espera ser el primer testigo en dar su declaración el próximo 22 de enero.

El juicio contra los tabloide dará comienzo este lunes 19 de enero y podría tener una duración de 9 semanas, tras varios años de litigios por supuestamente la recopilación ilegal de información.

De acuerdo con un portavoz del duque de Sussex a la revista People, Harry “se siente seguro y preparado” para enfrentar su lucha con Associated Newspaper, el grupo de medios que publica Daily Mail, The Mail on Sunday y Mail Online.

De acuerdo con la BBC, Associated Newspaper, ha negado las demandas del príncipe Harry y otras celebridades como Elton John y Elizabeth Hurley, que acusan a los medios de actividades ilegales, como escuchar llamadas telefónicas privadas.

Esto es la culminación de años de litigios”, dice una fuente a People, refiriéndose a los casos de Harry que involucraban a los editores de The Sun, los periódicos The Mirror y ahora Associated Newspapers. “Él ve esto como una injusticia que debe ser corregida”.

La gente a menudo no tiene los medios para enfrentarse al poder de los medios sensacionalistas británicos”, continúa la fuente. “Pero es un hombre afortunado porque es un hombre de recursos y tiene la capacidad para hacerlo, y tiene la voluntad y la fortaleza de carácter para enfrentarse a ellos. Él lo ve en el sentido de que si él no lo hace, ¿quién lo hará?

Dan Kitwood/Getty Images

¿El príncipe Harry visitará a su padre, el rey Carlos III, durante su estancia en Londres?

Aunque el duque de Sussex estará en Londres cuando comience el juicio, es poco probable que vea a su padre, Carlos III, que pasa tiempo en Escocia tras las vacaciones y tiene actos públicos allí esta semana.

La llegada del príncipe al Reino Unido se produce en medio de informes de que su seguridad oficial, financiada por el Estado, podría restablecerse para futuras visitas al Reino Unido.

Harry y Meghan perdieron esa protección y el profundo nivel de inteligencia de seguridad que conllevaba cuando dejaron sus cargos reales en 2020 y se mudaron a California.

Príncipe Harry
Melisa Velázquez
