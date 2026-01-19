Suscríbete
Meghan Markle presume tierno momento con Archie en el zoológico: FOTOS

Meghan Markle enternece al presumir su maternidad con emotivas fotos del príncipe Archie mientras juntos dan de comer a rinocerontes y jirafas en el zoológico.

Enero 19, 2026 
Melisa Velázquez
La tradición navideña británica que adoptó Meghan Markle a su paso por la realeza

Meghan Markle el príncipe Archie de visita en el zoológico y disfrutando de la vida salvaje

Meghan Markle ha tenido un fin de semana lleno de emotivos tiernos momentos familiares junto a su hijo, el príncipe Archie, la duquesa de Sussex ha publicado una serie de historias en su perfil de Instagram de su divertida visita al zoológico.

La esposa del príncipe Harry, ha demostrado una vez más que disfruta de pasar tiempo de calidad con sus pequeños hijos, pues también ha disfrutado de momentos inolvidables con la princesa Lilibet, aunque en tareas más domésticas.

Meghan Markle el príncipe Archie de visita en el zoológico y disfrutando de la vida salvaje

La duquesa de Sussex ha tenido un emotivo fin de semana, pues ha disfrutado de un día junto a los animales salvajes con el pequeño Archie de 6 años en el Living Desert Zoo and Gardens en Palm Desert, California.

Meghan compartió algunas imágenes de su día en sus historias de Instagram, que mostraban al pequeño Archie con su espectacular melena roja, mientras le ofrecía una ramita a un rinoceronte para que la mordisqueaba.

Meghan Markle el príncipe Archie de visita en el zoológico y disfrutando de la vida salvaje

Meghan Markle el príncipe Archie de visita en el zoológico y disfrutando de la vida salvaje

Otra imagen muestra a Meghan dando de comer hojas de lechuga a una jirafa, luciendo un cómodo jersey y pantalones blancos, un look relajado y desenfadado, ideal para pasar el tiempo en el zoológico junto a su hijo mayor.

Meghan Markle el príncipe Archie de visita en el zoológico y disfrutando de la vida salvaje

Meghan Markle el príncipe Archie de visita en el zoológico y disfrutando de la vida salvaje

Sin embargo, Archie no fue el único que pudo disfrutar de la compañía de su madre, pues junto a Lilibet de 4 años, Meghan pudo realizar la lista completa de compras para el supermercado, realizada con crayones y detallada con pequeños corazones de colores.

La maternidad de Meghan Markle

Más allá de acompañar a sus hijos en aventuras divertidas, la fundadora de As Ever ha compartido en diversas ocasiones, lo mucho que le gusta combinar su faceta empresarial con la maternidad.

Cuando tus hijos llegan a cierta edad, cuando no solo juegas en el arenero con ellos, sino que casi vuelves a jugar en tu propio arenero, es súper alegre”, dijo durante una entrevista a la revista People, sobre cómo recuerda su infancia gracias a Archie y Lilibet.

Como mujer, madre y esposa, poder reencontrarte, de una manera que siempre estuvo presente pero a la que quizá no pudiste prestar tanta atención como ahora cuando tus hijos son un poco mayores, es una sensación maravillosa”.

Melisa Velázquez
