¿Bebé en camino? Famosa vidente predice embarazo de Meghan Markle, ¡en 2026!

Hace tan solo unas horas, Meghan Markle nos dejaba entrar a su caja de recuerdos, compartiendo un video de ella y el príncipe Harry bailando en la actualidad y una antigua foto de 2016 donde ambos se están abrazando, esto como parte de un trend en el que el objetivo es recordar lo que hacían hace 10 años y dejando claro que su amor y vínculo siguen intactos.

Ahora, el nombre de la duquesa vuelve a tomar fuerza en titulares, pero esta vez no por algo que ella haya dicho o hecho, sino porque una famosa vidente ha afirmado que este 2026, Meghan y Harry podrían estar dando la bienvenida a un nuevo bebé a la familia.

¿Qué dijo la vidente sobre el futuro de Meghan?

Jayne Wallace es una psíquica de origen británico que ha ganado cierta popularidad gracias a trabajos que ha realizado con diversas celebridades como Kylie Jenner, Kim Kardashian e incluso la actriz Kate Hudson. Su nombre no solo está asociado a lecturas y trabajos energéticos, sino que también a profecías en las que ha logrado acertar.

Recientemente, la vidente ha firmado que la duquesa de Sussex podría sorprender al mundo con la noticia de un nuevo embarazo. “Siento que Meghan está en un buen momento. Emocional, mental, física y espiritualmente; es como si estuviera uniéndose. El matrimonio es sólido y estable, y lo siento por ellos dos; voy a decir que hay noticias de otro embarazo”, declaró la psíquica.

¿Qué otras predicciones recibió Meghan Markle?

Las predicciones hacia la duquesa de Sussex no terminaron ahí, pues Jayne también afirmó para “The Sun” que Meghan no solo tendría un bebé, sino dos más: “La veo teniendo otro hijo. Creo que terminará con cuatro bebés”.

La vidente también indagó en el futuro profesional de Meghan, donde señaló que su carrera en la actuación seguirá esperando por un tiempo. “Creo que su carrera se centrará más en los productos; hay pequeños detalles en la actuación, pero no creo que vuelva a ser como antes. Lo intentará, pero no creo que lo logre”, afirmó Wallace.

Meghan, Harry y el príncipe Archie. Pool/Getty Images

¿Cuál es la postura de Harry ante la paternidad?

A pesar de que hasta el momento no hay nada de información confirmada por los duques sobre considerar la posibilidad de agrandar su familia, muchos internautas comenzaron a cuestionarse cuál sería la postura de Harry luego de que el príncipe expresara en diversas ocasiones que su sueño era convertirse en padre de solo dos pequeños.

En la edición de septiembre de 2019, el duque sostuvo una conversación con la etóloga Jane Goodall, quien le preguntó cuántos hijos tendría con su esposa, respondiendo que dos, pues era consciente de la escasez de recursos que había actualmente en la tierra.

Aunque la predicción sobre un posible embarazo de Meghan Markle este 2026 generó diversas reacciones en redes sociales, la realidad es que ni ella ni el príncipe Harry han confirmado que estén esperando o tengan planes de convertirse en padres por tercera o cuarta ocasión. Lo que sí es posible afirmar, basándonos en la publicación reciente de la duquesa, es que el amor que hay entre ambos sigue estando intacto como cuando se conocieron y empezaron a salir en 2016.