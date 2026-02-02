Una segunda mujer acusa a Andrés Mountbatten-Windsor de abuso en el caso Jeffrey Epstein

Durante el fin de semana, se dieron a conocer nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein que incriminan aún más al ex príncipe Andrés, quien está recibiendo una nueva demanda de una segunda mujer que lo acusa de abuso sexual.

Los encuentros con esta mujer de identidad desconocida para protegerse, asegura que fue enviada por Jeffrey Epstein al Reino Unido para reunirse con Andrés en el Castillo de Windsor, cuando tenía 20 años.

Andrés Mountbatten-Windsor recibe nueva demanda de una segunda mujer que lo acusa de abuso sexual

De acuerdo con la BBC, el hermano del rey Carlos III habría recibido a esta mujer en su residencia de Royal Lodge en Windsor, en el año 2010, la mujer enviada por el criminal Epstein, tendría 20 años.

El abogado de la víctima del ex príncipe Andrés, Brad Edwards, de la firma de abogados, Edwards Henderson, asegura que el hijo de la reina Isabel II le dio una visita guiada por el Palacio de Buckingham.

El hecho ha causado polémica e indignación, pues se trataría de la primera mujer en denunciar un encuentro con Andrés en una residencia real tan importante para la monarquía y el pueblo británico.

“Estamos hablando al menos de una mujer que fue enviada por Jeffrey Epstein, con el príncipe Andrés, incluso tuvo, tras una noche con el príncipe, una visita guiada por el Palacio de Buckingham”, declaró el abogado a la BBC.

Edwards también representó a Virginia Giuffre, quien alegó que fue traficada a Londres para tener relaciones sexuales con Andrew cuando tenía 17 años.

Giuffre falleció por suicidio el 24 de abril de 2025. Sus memorias, Nobody’s Girl, se publicaron póstumamente en octubre, aumentando la presión sobre Andrés.

Virginia Giuffre acusó al príncipe Andrés de agresión sexual Getty Images

Los documentos sobre el príncipe Andrés y su relación con Jeffrey Epstein publicados el 30 de enero

El escrutinio sobre el hermano del rey Carlos III aumentó cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) publicó y compartió en línea más archivos relacionados con Epstein el viernes 30 de enero.

En ellas había una imagen de Andrés inclinado sobre una mujer completamente vestida y tocándole el estómago mientras ella está en el suelo, y una segunda foto lo muestra de rodillas, suspendido sobre la mujer.

Andrés Mountbatten-Windsor recibe nueva demanda de una segunda mujer que lo acusa de abuso sexual Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

Andrés fue despojado de sus títulos reales y se le ordenó entregar el arrendamiento de su mansión de 30 habitaciones, Royal Lodge, en octubre de 2025, por lo que podría mudarse a Sandringham muy pronto; sin embargo, algunos piensan que podría exiliarse en el extranjero.

