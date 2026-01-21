La prohibición que Andrés Mountbatten-Windsor tiene en su nueva residencia de Marsh Farm

Las reformas en Marsh Farm, la nueva residencia de Andrés Mountbatten-Windsor en Buckingham, comenzaron desde principios de este 2026, pues se dice que el hermano del rey Carlos III, tiene pensado mudarse muy pronto de Royal Lodge.

El ex príncipe Andrés, despojado de sus títulos y privilegios reales a finales del año pasado por sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein, también perdió su licencia para portar armas, lo que le impide practicar la caza. Ahora, a estas restricciones se suma una nueva y estricta prohibición en su nuevo hogar.

La prohibición que tiene Andrés Mountbatten-Windsor en su nuevo hogar en Marsh Farm

En las últimas semanas, se han visto varios trabajadores en el que se convertirá en el nuevo hogar del ex duque de York, colocando luces de seguridad y una valla nueva para la protección del hermano del Rey.

Sin embargo, existe una prohibición para Andrés, pues una vez que se mude de forma definitiva a Marsh Farm, no podrá tener como mascotas gatos, una regla establecida por la reina Isabel II.

A los inquilinos de esta propiedad, reales o no, se les prohíbe explícitamente tener gatos como mascotas, pues se busca proteger a faisanes y otras aves silvestres que abundan en el área de la finca, ya que los gatos son depredadores naturales.

Por otra parte, a diferencia de los gatos, los perros si están permitidos, por lo que Andrés podrá llevarse los perritos que regaló a su madre, y que decidió seguir cuidando tras su muerte.

¿Qué otras prohibiciones hay en Marsh Farm?

En diciembre se prohibió el uso de drones sobre Marsh Farm, en la finca real de Norfolk, para proteger la privacidad de Andrés, pues a pesar de haber perdido sus títulos realea y privilegios, el rey Carlos III seguirá buscando la seguridad y bienestar de su hermano, incluso se dice que su vida en Sandringham, no diferirá mucho de la de Windsor y podría seguir con actividades habituales como la equitación, un actividad que ha disfrutado en Windsor desde que fue despedido de sus funciones reales.

