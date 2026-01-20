Suscríbete
Realeza

“Devastado”: Andrés Mountbatten-Windsor reacciona a su distanciamiento con la princesa Eugenia

De acuerdo con fuentes reales, el expríncipe y su hija menor podrían estar atravesando un momento de tensión que lo ha afectado profundamente.

Enero 19, 2026 • 
Lily Carmona
Andrés Mountbatten-Windsor se deja ver montando a caballo por primera vez tras perder sus título reales

Andrés Mountbatten-Windsor estaría afectado por distanciamiento con su hija, la princesa Eugenia.

Getty Images

Recientemente, fuentes cercanas a la realeza revelaron que Andrés Mountbatten-Windsor y su hija menor, la princesa Eugenia, podrían estar viviendo un momento de tensión que estaría dejando al expríncipe “devastado”. Según afirman estas fuentes, la relación entre ambos habría sufrido un desgaste notable que ha llevado a padre e hija a mantenerse distanciados.

¿La princesa de York dejó de hablarle a su padre?

De acuerdo con diversos medios británicos, la princesa Eugenia habría tomado la decisión de romper toda comunicación con el exduque de York, luego de que salieran a la luz nuevos reportes que lo vinculan de nuevo con Jeffrey Epstein.
Según se informó, la princesa Eugenia estaría poniendo distancia con su padre incluso dentro de eventos o reuniones privadas. “No hay ningún contacto… Ella lo ha cortado por completo”, afirmó la fuente, que incluso comparó la elección de la princesa con la situación mediática que está sucediendo con Brooklyn Beckham y sus padres.

¿Por qué Eugenia de York se distanció de su padre?

La decisión de la princesa podría tener mucha relación con el escándalo que está rodeando a su padre. En octubre del año pasado, el rey Carlos III informó que Andrés sería despojado de todos sus títulos reales, cambiando por completo su posición y desarrollo dentro de la monarquía.

Esta elección respondió a la intención de Carlos de evitar que la Corona siguiera viéndose afectada por polémicas que desde hace años la han afectado. Ante esta situación, no resulta extraño que la princesa busque respetar las decisiones del monarca, con quien además ha estado trabajando de forma cercana, como su última participación en The King’s Foundation.

¿Cuál es la postura de princesa Beatriz ante toda la situación?

Aunque la princesa Eugenia habría dejado clara su postura en esta situación, diversos medios afirman que su hermana, la princesa Beatriz, estaría teniendo una postura distinta. Según reportes, la hija mayor de Andrés y Sarah Ferguson estaría adquiriendo una actitud neutra en la que no busque aislar por completo a su padre, pero al mismo tiempo manteniendo una relación estrecha con la familia real.
Y aunque la princesa Beatriz ha elegido “bando natural”, la realidad es que sus apariciones públicas en compañía de su padre han reducido considerablemente desde que se suscita su salida de la realeza.

La situación para Andrés Mountbatten-Windsor, exduque de York, sigue evolucionando hacia un futuro incierto, especialmente con su salida de Forest Lodge a la vuelta de la esquina. Aunque ningún miembro de la familia real, o la propia corona, ha salido a confirmar el distanciamiento del expríncipe y la princesa Eugenia, no resultaría difícil comprender que la situación afecte de manera emocional al antiguo royal.

