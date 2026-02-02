Así fue el tierno paseo que la princesa Beatriz tuvo con Sienna y su padre, Andrés Mountbatten-Windsor

La familia real británica está pasando por un período de cambios importantes, uno de ellos la reciente salida de Andrés Mountbatten-Windsor de la familia real. En medio de este torbellino de sucesos, la princesa Beatriz fue vista disfrutando de un tranquilo paseo al aire libre junto a su hija Sienna y su padre, el ex príncipe Andrés, admirando los históricos alrededores del castillo de Windsor.

Las imágenes, captadas por paparazis, dejaron ver un momento de paz para la princesa y su padre, quien últimamente ha estado bajo la lupa mediática gracias a su vinculación con el caso de Jeffrey Epstein, su despojo de títulos, así como su eminente salida de Royal Lodge.

La princesa Beatriz y Andrés Mountbatten-Windsor disfrutan de una cabalgata

El pasado 24 de enero, la princesa Beatriz fue fotografiada en compañía de su hija de 4 años caminando, mientras que Andrés cabalgaba un caballo blanco en una excursión ecuestre que duró aproximadamente 45 minutos. Esta reunión sucedió en Home Park, un área verde situada cerca del castillo de Windsor.

Beatriz lucía un conjunto discreto y cómodo mientras cuidaba a su pequeña hija, regalando postales en las que la tranquilidad y la complicidad familiar eran sumamente evidentes.

Este recorrido no respondió a ningún tipo de acto oficial por parte de la princesa y fue interpretado por diversos fanáticos de la realeza como un momento para que la princesa disfrutara de su familia, incluido su padre.

La princesa Beatriz mantiene un vínculo cercano con su padre. Getty

¿Cómo es el vínculo de Beatriz y Andrés?

Luego de su salida de la familia real, mucho se ha dicho sobre Andrés Mountbatten-Windsor, su relación con su familia y principalmente con sus hijas.

Aunque diversos reportes así como fuentes cercanas han señalado que el ex príncipe y la princesa Eugenia estarían atravesando un momento de tensión, pues esta habría decidido marcar cierta distancia de su padre luego de su retiro de títulos, la princesa Beatriz sería la más interesada en mantener el vínculo con su padre.

De acuerdo con medios internacionales, la expulsión de Andrés de la vida real no habría afectado la relación que Beatriz mantiene con su padre, así como los títulos de princesa que ella posee.

¿Cómo es la relación de Eugenia y Beatriz tras la salida de Andrés de la Corona

Fuentes cercanas a la realeza han señalado que tanto Beatriz como Eugenia se han mantenido en contacto con su padre, contrario a otros rumores que habían señalado cierto distanciamiento.

A pesar de ello, ambas princesas han procurado mantenerse presentes en su papel institucional apoyando al rey Carlos III cuando se amerita. Ejemplo de ello, la pasada Navidad, donde Beatriz y Eugenia, en compañía de sus esposos y familias, acudieron a celebrar la tradicional reunión en Sandringham que el rey hace año con año y donde coincidieron con otros miembros de la familia real.

Para expertos en realeza, estas acciones demuestran que las princesas siguen manteniendo a la monarquía como prioridad absoluta.

El paseo que la princesa Beatriz compartió con su hija Sienna y su padre, Andrés Mountbatten-Windsor, no solo dejó plasmado un momento enternecedor y sumamente familiar, sino que también permitió percibir cómo es que los implicados manejan los acontecimientos que han estado sucediendo dentro de la monarquía. Al parecer, desde una actitud tranquila.