¿Cuáles son las predicciones para el Caballo de Fuego en 2026? 5 signos del zodiaco chino que podrían encontrar el amor

Marcado por la energía del Caballo de Fuego, el Año Nuevo Chino 2026 que comienza el próximo 17 de febrero, traerá grandes transformaciones que afectarán a cada uno de los signos del horóscopo chino, y cinco de ellos se verán más beneficiados en el área sentimental.

De acuerdo con la astrología oriental, el Caballo de Fuego favorece las conexiones espontáneas, los romances que surgen de manera inesperada y las decisiones tomadas desde la emoción más que desde la razón, es por esta razón que estos signos podrían vivir romances inesperados, llenos de intensidad y mucha pasión.

Los 5 signos del horóscopo chino que encontrarán el amor en 2026

Para estos signos del zodiaco, las relaciones sentimentales toman mayor protagonismo, encontrando el amor de la forma más inesperada, o un romance que no esperaban.

Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

La energía del Caballo de Fuego te lleva a salir de tu zona de confort para vivir nuevas experiencias, será un año intenso y emocionante donde podrás vivir encuentros inesperados y en los lugares menos inesperados.

Este año te sorprende con relaciones fuera de lo común, intensas y pasionales, pero al mismo tiempo retadoras, déjate vivir, pero no dejes de ser cauteloso.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Este año se activa tu mundo interior, y te impulsa a replantearte qué es lo que realmente deseas en el amor, dejando atrás esas relaciones tibias que no se formalizan, pero tampoco te dejan.

Esto te permitirá atraer relaciones mucho más estables con conexiones profundas y significativas, que marcarán un antes y un después en tu forma de amar y ser amado, dándote la estabilidad que estás buscando.

Los 5 signos del horóscopo chino que encontrarán el amor en 2026 Lukas Kurka/Getty Images/iStockphoto

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Aprenderá que para encontrar el amor, es importante arriesgarse, y una vez que pierdas el miedo a ser vulnerable, podrás vivir encuentros honestos y relaciones basadas en la confianza, con alguien con quien compartes valores, ideales y estilo de vida.

Esto te permitirá construir vínculos fuertes y estables que podrían terminar en un vínculo más allá de los pasajeros, que te permitirá crecer en todos los ámbitos de tu vida.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

Bajo la influencia del Caballo de Fuego, este signo experimentará un impulso renovador que lo llevará a cerrar ciclos del pasado y a abrirse a relaciones más conscientes y equilibradas, cambiando por completo tu forma de amar.

Será una etapa donde dejarás de idealizar a las personas y a las situaciones, para crear conexiones más conscientes y apegadas a la realidad que te permitirán las estabilidad que estás deseando.

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

En el terreno sentimental, el Tigre podría verse envuelto en romances apasionados y de evolución rápida, especialmente durante la primera mitad del año, pues su energía será magnética y brillante.

Sin embargo, también deben aprender a comprometerse de verdad, ya que las decisiones impulsivas podrían llevar la relación por un camino de conflictos innecesarios, pues una relación sin dirección, no logra avanzar de la forma adecuada.

