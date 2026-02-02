Suscríbete
Grammys 2026: de Paris Hilton con Carter Reum, a Hailey Bieber con Justin, los momentos más románticos

No todo fue música y premios: en los Grammys 2026 también hubo un derroche de amor y complicidad con estas lindas parejas de famosos.

Febrero 02, 2026 • 
Melisa Velázquez
Las parejas protagonistas de los premios Grammys 2026

Getty Images

El pasado 1 de febrero se celebraron los premios Grammys 2026, y varias fueron las parejas que se robaron las miradas al desfilar por la alfombra roja de la Crypto.com Arena, además de protagonizar momento inolvidables durante el show.

Entre miradas cómplices, gestos de cariño y apariciones que acapararon los reflectores, varias parejas del espectáculo demostraron que el amor también tuvo su propio protagonismo en la alfombra roja y dentro del recinto.

Estas fueron las parejas que brillaron en la alfombra roja y durante el show de los Grammys 2026, una de las noches más importantes del mundo de la música.

Billie Eilish y Nat Wolff

Billie Eilish llamó la atención en los Grammy al lucir un anillo en la mano izquierda, lo que desató rumores de compromiso con su pareja, el actor Nat Wolff. Aunque la cantante se mantiene discreta, la pareja posó muy enamorada ante las cámaras, alimentando la conversación en redes sociales.

Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

Hailey y Justin Bieber

Justin Bieber regresó a los Grammy tras cuatro años de ausencia, acaparando la atención tanto por su vuelta a la alfombra roja como por un vídeo viral junto a su esposa Hailey, pues aunque al inicio se mostró incómodo, después posaron juntos de la mano, luciendo él un traje oversized de Balenciaga y ella un vestido de Alaïa con transparencias.

J Balvin y Valentina Ferrer

J Balvin asistió a la gala con un esmoquin negro clásico y reloj dorado, acompañado de su pareja Valentina Ferrer, quien destacó con un sensual vestido rojo de Zuhair Murad, joyas de Tiffany & Co. y un beauty look de ondas suaves y elegantes.

Lester Cohen/Getty Images for The Recording Academy

Paris Hilton y Carter Reum

Abrazos discretos, sonrisas constantes y un lenguaje corporal que reflejaba cercanía convirtieron a la empresaria y su esposo en una de las parejas más fotografiadas de la noche.

Miley Cyrus y Maxx Morando

Tras su compromiso, Miley y Maxx se dejaron ver muy cómplices a su paso por la alfombra y durante el show, confirmando el gran momento que atraviesa su relación, mientras intercambiaban sonrisas y gestos de cariño.

Neilson Barnard/Getty Images for The Recording Academy

Margaret Qualley y Jack Antonoff

Esta pareja se convirtió en una de las más elegantes de la noche, la actriz y el productor musical posaron sonrientes y cercanos ante las cámaras, consolidándose como una de las parejas más románticas y sofisticadas de la gala, mostrando constantemente lindos gestos de complicidad.

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy

Chrissy Teigen y John Legend

La pareja desfiló por la alfombra roja entre sonrisas, gestos de apoyo y miradas enamoradas, reafirmando por qué siguen siendo uno de los matrimonios más sólidos y queridos del espectáculo.

Gilbert Flores/Billboard via Getty Images

Los Grammys 2026 reafirmaron que, además de premiar éxitos y trayectorias musicales, el evento sigue siendo una pasarela de emociones donde el amor encuentra un lugar bajo los reflectores.

Grammys
Melisa Velázquez
