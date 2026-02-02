Gabriela, exnovia de Bad Bunny, lo felicita tras los Grammys 2026: FOTO

La noche de los Grammys 2026 fue histórica para Bad Bunny y también muy especial a nivel personal. Más allá de los reflectores, los discursos y los aplausos, hubo un gesto que no pasó desapercibido entre sus seguidores, pues Gabriela, su exnovia, lo felicitó públicamente tras ganar el premio a Mejor Álbum del Año.

La historia de Instagram con la que Gabriela celebró a Bad Bunny

Luego de que se anunciara que Bad Bunny se llevó el Grammy a Mejor Álbum del Año, Gabriela compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que publicó una imagen del reconocimiento al puertorriqueño. Sin añadir nada más que eso, dejando claro que su relación es aúna amistosa.

La publicación rápidamente comenzó a circular entre fans y cuentas dedicadas al cantante. Pues para muchos, este gesto fue tan significativo como el premio mismo, ya que Gabriela suele mantener un perfil bajo, especialmente con todo lo relacionado al cantante.

Un apoyo que habla sin necesidad de palabras

Aunque la historia fue sencilla, el impacto fue enorme y es que en redes sociales, los comentarios no tardaron en aparecer, destacando la manera en la que Gabriela acompañó el triunfo de Bad Bunny sin robar protagonismo.

Bad Bunny y un Grammy que marca su carrera

Ganar el premio a Mejor Álbum del Año es uno de los reconocimientos más importantes de la noche y consolida a Bad Bunny como una de las figuras más influyentes de la música actual. Su triunfo no solo fue celebrado por la industria y sus fans, sino también por las personas cercanas a él.

Sin duda, esta edición de los Grammys fue muy importante para toda la comunidad latina, especialmente en estos momentos en los que los mensajes de unión, esperanza y paz son más que necesarios. ¡Bad Bunny no solo marcó historia con sus premios, sino que nos recordó que el talento vive en todo el contienen americano!

