Marius Borg es detenido nuevamente días antes de su juicio y durante polémica de Mette-Marit

Cuando creíamos que la familia real noruega no podría agravar la delicada situación en la que se encuentra derivada de los recientes correos electrónicos que Mette-Marit intercambió con el criminal Jeffrey Epstein, Marius Borg se ha encargado de agregar una raya más al tigre luego de haber sido detenido nuevamente, a tan solo días de que se lleve a cabo su juicio.

Esta nueva detención incluye una acusación por agresión y amenaza con arma blanca, así como por incumplimiento de alojamiento, sumando así nuevos cargos a los 38 que ya tenía, entre ellos, uno por violación.

Marius Borg es detenido un día antes de su juicio

El hijo mayor de la princesa Mette-Marit fue detenido el pasado domingo por la noche, tan solo unas horas antes del comienzo de su juicio, en el que enfrenta 38 acusaciones por delitos graves, entre los que se encuentran violación y malos tratos.

Según reportes de medios noruegos, el abogado Andreas Kruszewski habría confirmado que el arresto ocurría por presunta agresión, amenazas con arma blanca e incumplimiento de una orden de alojamiento previamente impuesta.

Tras su detención, las autoridades han solicitado que el joven sea sometido a cuatro semanas de prisión preventiva, pues consideran que existe un gran riesgo de reincidencia. Sin embargo, será un juez del Tribunal de Distrito de Oslo quien determine si el joven de 29 años permanece en prisión o queda en libertad provisional. Hasta el momento, su abogada se ha negado a hacer declaraciones públicas, señalando que no tiene ningún comentario al respecto de la situación.

Mette-Marit y el nuevo escándalo de la familia real noruega

Como si no bastara la complejidad del caso, la revelación de correos vinculados a Jeffrey Epstein por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha puesto en jaque a la familia real, luego de que la princesa Mette-Marit apareciera mencionada en más de una ocasión.

En los correos se puede observar que la royal y la drio nominal mantienen una relación cercana, lo que ha generado un gran revuelo a nivel internacional, pero principalmente en la opinión pública noruega. A pesar de que la princesa ya ha salido a externar sus disculpas por haberse relacionado con el criminal sin conocerlo mejor antes, la polémica ya ha alcanzado a la imagen y reputación de la Casa Real.

La postura de la familia real

Ante la creciente polémica, el príncipe heredero Haakon ha salido a emitir un comunicado en el que marcó distancia entre la Corona y la figura de Marius Borg, dejando claro que no es miembro de la familia real y que, como todo ciudadano noruego, tendrá que responder ante la justicia y seguir con su juicio como cualquier otra persona.

Sin embargo, Haakon también resaltó que su hijastro es un miembro importante de su familia, dejando entrever lo delicada de la situación, pues, a pesar de que Marius no es miembro de la realeza, es hijo de la princesa Mette-Marit y hermano de la futura heredera al trono, la princesa Ingrid, un vínculo que inevitablemente lo une a la Casa Real.

Hasta el momento, se ha confirmado que Mette-Marit no acudirá al juicio de Marius, pues se encuentra en descanso.

El panorama actual de la familia real noruega es delicado y la nueva detención de Marius Borg no ha hecho más que agravar el panorama. La atención pública se mantiene sobre la Casa Real por dos sucesos y en ambos la princesa Mette-Marit se está viendo involucrada.