Kate Middleton lleva el peinado minimalista y clásico que es perfecto para ir a la oficina

El pasado 28 de enero, Kate Middleton viajó al Distrito de los Picos para realizar una caminata con Mind Over Mountains y comprobar cómo la combinación de naturaleza, movimiento consciente y apoyo profesional en salud mental puede restaurar y mantener el bienestar.

La princesa, que siempre se ha mostrado interesada en la salud mental, sorprendió luciendo un look mucho más casual y adecuado para la actividad; sin embargo, lo que más llamó la atención, fue su larga melena recogida en un clásico peinado que está causando sensación.

Kate Middleton luce una clásica trenza minimalista y demuestra que es elegante para la oficina

Para la caminata y disfrutar de la naturaleza, la princesa de Gales apostó por una chaqueta verde oliva de Dubarry of Ireland, unos vaqueros marrones de silueta skinny, unas botas de montaña de Berghaus y una gorra de tweed.

Y aunque su outfit casual ha llamado la atención, logró pasar a segundo plano por la elección de peinado de la princesa de Gales, pues dejó de lado su larga melena suelta y ondulada, para llevarla recogida en una trenza.

Kate ha sorprendido con su trenza baja porque es la primera vez que se le ve en público luciendo este peinado clásico y atemporal, demostrando que un hairstyle sencillo, puede causar gran impacto en nuestro look, sin restar elegancia y sofisticación.

Las trenzas, el peinado favorito de las royals

Aunque es la primera vez que se le ve a la princesa Kate Middleton luciendo una clásica trenza, no es la primera royal en recurrir a este peinado clásico y atemporal, pues otras ya han lucido sus melenas en trenzas pulidas y sofisticadas.

La princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, son ejemplo de ello, pues en más de una ocasión han lucido sus largas melenas en trenzas pulidas y elegantes, cuando no han deseado lucirla suelta.

Así que si piensas que las trenzas no solo son elegantes, déjate sorprender por estas royals que han apostado por este sencillo peinado en compromisos reales.

