Kate Middleton: así es el vínculo fashionista que la une a su secretaria, Natalie Barrows

Hablar de Kate Middleton es sinónimo de estilismo, pues ante cualquier aparición oficial que la princesa de Gales realiza, es inevitable prestar atención a los atuendos que suele llevar a cada evento. Y es que Kate ha sabido cómo utilizar la moda como un lenguaje poderoso al pasar de los años, expresando sentimientos y mensajes a través de colores, siluetas, tejidos y prendas. Esta afición por el mundo de la moda no es exclusiva de la princesa, pues su influencia ha alcanzado incluso a las mujeres que trabajan alrededor de ella. Un gran ejemplo: su secretaria personal, Natalie Barrows, quien recientemente llamó la atención por portar un abrigo muy similar al de Kate.

Por supuesto que este vínculo fashionista ha despertado el interés de más de una persona, dejando claro que su estilo es capaz de unirlas más allá del protocolo.

Así es el vínculo de estilo que une a Kate y Natalie

Durante uno de sus más recientes eventos oficiales en Escocia, Kate Middleton deslumbró al mundo al llegar con un atuendo de tartán que rápido se convirtió en la obsesión de miles de mujeres por su elegancia y practicidad para los días fríos del invierno.

Por supuesto que esta elección no fue hecha al azar, pues el tartán es uno de los tejidos más representativos de los escoceses. A pesar de que Natalie Barrows siempre camina un paso detrás de la princesa, la prensa se centró tanto en el look de Kate que casi pasa desapercibido el look de la secretaria. Por suerte no lo hizo, y las cámaras lograron capturar el atuendo de Barrows, quien apostó por el mismo patrón para su propio abrigo y en una paleta de colores muy similar.

Kate Middleton y Natalie Barrows luciendo un abrigo similar. Karwai Tang/WireImage

¿Por qué Natalie Barrows lució algo similar a la princesa?

Esta no es la primera ocasión en la que Natalie recurre a un look similar al de Kate, y lejos de que esto sea interpretado como algo negativo o una “copia” de estilo, tiene una razón de ser más profunda. En la realeza, esta sincronía ayuda a reforzar la percepción de unidad y cohesión dentro del equipo de la princesa. Aunque Natalie no es una figura mediática (y su atuendo no representa que busque serlo), sin embargo, sí es una de las personas más cercanas, así como de mayor confianza para Kate, razón por la que se ha convertido en una poderosa aliada de la princesa.

¿Cuál es el papel de Natalie Barrows en la vida de Kate Middleton?

La labor de Natalie dentro del equipo de Kate es vital. Desde 2017, año en el que fue nombrada como secretaria personal, se ha encargado de organizar la agenda de la princesa, desde la coordinación de sus viajes oficiales hasta la preparación de cada compromiso, siempre desde la absoluta discreción y el profesionalismo.

Aunque Barrows cuenta con un estilo propio, el cual se caracteriza por apostar por prendas estructuradas, abrigos, faldas midi y una paleta sobria, suele compartir con Kate guiños de estilo que en más de una ocasión han dado la percepción de llevar atuendos similares o coordinados.

El vínculo que Kate Middleton ha forjado con su secretaria personal, Natalie Barrows, va mucho más allá de una relación laboral o incluso protocolaria; es una conexión que el tiempo ha fortalecido, donde ambas han logrado comunicar al mundo, por medio de la moda, que su lazo es inquebrantable.