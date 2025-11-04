David Beckham es nombrado caballero por el rey Carlos III y Victoria Beckham impacta con el vestido más icónico de su marca

El martes 4 de noviembre, la leyenda del fútbol de 50 años, David Beckham, fue nombrado caballero por sus servicios al deporte y a la beneficencia en una ceremonia de investidura celebrada en el Castillo de Windsor.

El rey Carlos III presidió el evento, que reconoce a personas por sus destacadas contribuciones a la comunidad, y ahora la antigua estrella del Manchester United será conocida ahora como Sir David Beckham, y su esposa Victoria Beckham será llamada Lady Beckham.

Así fue el icónico vestido de Victoria Beckham de su marca homónima

Mientras que David lució impecable con un traje hecho a medida, Victoria se robó con elegante y entallado vestido de su propia firma, y algunos aseguran que es el más icónico de su colección.

Se trata del modelo Bela, uno de los más célebres de su firma que fue estrenado en la Semana de la Moda en París en 2023, se caracteriza por su corte entallado y elegante, de largo tobillero, que lució con zapatos altos de tacón.

Tiene un precio de 1,150 euros y ha sido usado por otro miembros de la realeza como la reina Letizia y la princesa Ariane de Holanda.

Lady Beckham ha complementado su look con un tocado tipo casquete con decoración de rejilla voluminosa del mismo color que el vestido, además de un reloj vintage de oro, un discreto colgante con un diamante y unos pendientes largos, pero discretos.

David Beckham es nombrado caballero por el rey Carlos III con Victoria Beckham como testigo Pool/Getty Images

¿Qué otros nombramientos tiene David Beckham de la monarquía británica?

Para Beckham, este honor llega más de dos décadas después de haber sido nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) en 2003 por la reina Isabel II.

Según The Guardian , la antigua estrella del Manchester United fue propuesta por primera vez para recibir el título de caballero hace más de 10 años, con una nominación en 2011.

Por otra parte, Victoria celebró el reconocimiento de su esposo en Instagram con una emotiva dedicatoria, junto a fotos del gran día.

“David, desde el momento en que te conocí hace 28 años, siempre has estado tan orgulloso de representar a tu país. Ya sea dentro o fuera del campo, nadie ama a Inglaterra o respeta más a nuestra Familia Real, así que verte honrado por el Rey hoy es algo que siempre apreciaré.

Has logrado mucho, y sin embargo sigues siendo el mismo hombre amable, humilde y trabajador que conocí hace casi 30 años, así como el marido y padre más increíble”.

