¡Hola efecto lifting! 5 cortes de pelo que estilizan el rostro y favorecen a partir de los 40

A partir de los 40, muchas mujeres buscan cortes de pelo que no solo sean favorecedores, sino que también aporten un efecto rejuvenecedor y estilizen de manera natural el rostro. La buena noticia es que hoy existen propuestas inteligentes que, gracias a su arquitectura capilar y a cómo moldean el contorno facial, generan un auténtico efecto lifting sin cirugía.

Capas estratégicas, longitudes precisas y texturas suaves se convierten en aliados para suavizar líneas, afinar los pómulos, alargar la silueta del cuello y dar luminosidad.

Si quieres un cambio que sea sofisticado, moderno y pensado para resaltar tu belleza madura, estos cinco cortes son tu próximo “sí” en el salón de belleza.

Long bob

El lob sigue siendo uno de los cortes más recomendados para mujeres de 40+ por su capacidad de estilizar como pocos.

Cuando se lleva de forma recta y ligeramente más largo en el frente, ayuda a crear un efecto visual que hace que el rostro se vea más alargado y la mandíbula más definida. Si bien es cierto que este corte puede adaptarse a la tendencia desenfadada, la cual apuesta por agregar sutiles capas en las puntas, una alternativa para aportar elegancia, orden y un acabado que eleva instantáneamente nuestro look es apostar por un corte pulido, es decir, perfectamente recto.

Corte shag

El shag clásico puede verse demasiado juvenil o desordenado, pero su versión soft es ideal para mujeres maduras. Las capas largas en este corte comienzan por debajo de los pómulos y se distribuyen de forma estratégica para dar movimiento sin generar un volumen excesivo. Este tipo de corte aporta ligereza visual, suaviza la zona de la mandíbula y da un efecto sutil de elevación en la parte superior del rostro, convirtiéndose en alternativa perfecta y favorecedora para aquellas que desean aportar dinamismo al óvalo facial y un resultado natural pero estilizado.

Corte midi

El corte midi, que suele llegar a la altura de la clavícula y por ello también se le conoce como clavicut, es una opción increíble si se decide llevar con capas frontales. Los mechones que enmarcan la cara funcionan como una ilusión óptica con la cual los rasgos se pueden ver más afinados, e incluso hay quienes piensan que este corte es capaz de suavizar las líneas de expresión que aparezcan alrededor de la boca y de los ojos, elevando así nuestra mirada.

La longitud de este corte es lo suficientemente versátil para llevar con cualquier tipo de peinado, desde ondas suaves que potencian aún más el efecto de frescura hasta el pelo completamente lacio. Si estás buscando un corte femenino y elegante, esta es tu alternativa.

Corte pixie

El corte pixie es para aquellas que buscan un estilo audaz pero refinado. Su característica más favorecedora es el volumen que aporta en la parte superior de la melena, pues este ayuda a alargar visualmente el rostro, aportando un aire de sofisticación a quien lo lleva.

Gracias a su estructura, deja ver los pómulos, levantando la zona de la mirada y estilizando el cuello; es por ello que muchos lo consideran como un corte lifting por naturaleza.

Su mantenimiento en cuanto a técnica de estilizado es sumamente sencillo, pues basta únicamente con peinar con alguna cera o crema para peinar. Sin embargo, su mantenimiento en términos de estructura del corte sí requiere visitas constantes al salón, especialmente si tu pelo crece rápido y si deseas que su estructura permanezca perfecta e impecable por más tiempo.

Bob asimétrico

Una ligera asimetría es suficiente para transformar completamente el rostro. Este corte funciona porque la línea diagonal, que queda más larga de un lado y más corta en la parte trasera, dirige la atención hacia la parte alta de nuestro rostro, creando un efecto estilizador y muy elegante.

La caída lateral suaviza las facciones, aportando movimiento y generando un aspecto más fresco; además, este corte es especialmente favorecedor para aquellas mujeres con rostros redondos o cuadrados que buscan alargar la estructura de este.

Estos cinco cortes de pelo están diseñados para realzar los rasgos, suavizar ángulos y ofrecer un efecto inmediato, dejándonos claro que no se necesita recurrir a procedimientos estéticos para lucir más fresca y estilizada, pues un buen corte basta para convertirse en el aliado de belleza que nos ayude a resaltar nuestras facciones.