¿Kate Middleton entró en pánico? Así reaccionó a las críticas sobre su cambio de look

El pasado 4 de septiembre, Kate Middleton retomó su agenda real tras las vacaciones de verano, la princesa de Gales sorprendió con una melena larga y rubia, el tono más claro de pelo que se le ha visto hasta ahora, desatando una ola de críticas.

Kate, que siempre había mantenido una melena castaña, no reaccionó muy bien a las críticas que recibió su cambio de look.

Kate Middleton sufrió una crisis por las críticas a su cambio de look

De acuerdo con el medio Radar Online, Kate se sentía muy optimista y positiva con nuevo rubio con tonalidades miel, pero la reacción del público, simplemente la hizo sentirse devastada.

“Kate regresó de sus vacaciones de verano con un sentimiento positivo, solo para ser criticada duramente por su apariencia. Admitió que la dejó ansiosa y con dudas sobre sí misma. Después de recibir tanto cariño desde su diagnóstico, sentirse deprimida por algo trivial fue realmente duro”, reveló una fuente al medio.

Nuevo look rubio de Kate Middleton Chris Jackson/Getty Images

Los comentarios sobre el cambio de look de Kate fueron implacables, mientras que algunos aplaudían su transformación, otros la castigaron con comentarios como: “El pelo más oscuro le sienta mejor; el rubio la está desluciendo”.

Aunque Kate se refugió en William, quien no dudó en consolarla, su estilista, Sam Mcknight, salió en su defensa:

“Estoy conmocionado, horrorizado, consternado y disgustado por todos los comentarios desagradables sobre la princesa de Gales hoy”, escribió. “El pelo de una mujer es muy personal; es su armadura, su defensa, su confianza y mucho más”, dijo el estilista.

Kate Middleton oscureció su melena tras las críticas

Una fuente cercana a la princesa de Gales, confirmó que decidió oscurecer ligeramente su melena de nuevo, para evitar las críticas.

“Kate no quiere que los debates sobre su apariencia le quiten protagonismo a su rol. Prefirió bajar el tono para que la atención se centrara en sus deberes”.

Aunque en el fondo hubiera querido rebelarse contra las críticas que recibió su cambio de look, Kate entendió que su pelo, como muchos señalaron, es más que una cuestión estética, es parte de la imagen pública que ha construido desde que se unió a la familia real.

