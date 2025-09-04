¡Adiós pelo castaño! Kate Middleton impacta con el rubio favorito del otoño 2025

Kate Middleton lleva el pelo más claro que nunca, la princesa de Gales ha dejado atrás su característica melena castaña, y apuesta por un rubio luminoso, muy favorecedor para quienes buscan la elegancia del otoño.

Las especulaciones sobre el cambio de look de Kate comenzaron el mes pasado cuando a través de un auto, su pelo lucía aparentemente más claro; sin embargo, la princesa ya lo ha hecho oficial.

El nuevo look de pelo rubio de Kate Middleton

El 4 de septiembre, Kate Middleton de 43 años, visitó los jardines recién renovados del Museo de Historia Natural junto a su esposo, el príncipe William; sin embargo, lo que realmente capturó las miradas de la prensa internacional, fue su renovado look.

La princesa de Gales dejó atrás su melena castaña, para darle paso a un look mucho más claro, un rubio cenizo con hermosos toques miel y sus características ondas texturizadas en las puntas.

Nuevo look rubio de Kate Middleton Chris Jackson/Getty Images

El Campeonato de Wimbledon, que se celebró durante el 12 y 13 de julio, fue de los últimos eventos públicos a los que asistió Kate, donde lucía sus hermosa melena castaña peinada con ligeras ondas, pero con el inicio del verano, ya había especulaciones sobre su drástico cambio de look, cuando fue captada saliendo de la iglesia en Balmoral.

Los looks de Kate Middleton

Este nuevo pelo rubio de Kate crea un contraste espectacular con sus características mechas castañas que había llevado por años, pues esta es la primera vez que lleva el pelo tan claro.

Nuevo look rubio de Kate Middleton Chris Jackson/Getty Images

Sin embargo, no es la primera vez que Kate experimenta con su pelo, pues como muchas mujeres, la princesa de Gales ha llevado el pelo en capas cortas, mechas claras o el flequillo en cortina.

En 2017, también cortó su melena para donar 18 centímetros de su pelo a la organización benéfica Little Princess Trust, que se encarga de crear pelucas con pelo donado, para niños que lo han perdido a causa de sus tratamientos contra el cáncer.

