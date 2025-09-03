¿Kate Middleton tiene una hermana gemela? Ella es la royal con la que todos la comparan

Si hay algo que siempre ha llamado la atención en el mundo de la realeza es la manera en la que algunas royals parecen compartir no solo estilo, sino hasta facciones. En los últimos meses, una pregunta curiosa se ha colado entre los fanáticos de la familia real británica: ¿Kate Middleton tiene una hermana gemela? Y aunque la respuesta es no, existe una royal europea con la que todos la comparan por su parecido casi sorprendente.

La royal con la que comparan a Kate Middleton

La princesa de Gales siempre ha sido un referente de elegancia y sencillez, y quizá por eso no resulta raro que alguien más despierte la misma vibra. Nos referimos a Sofía de Wessex, cuñada de la reina Isabel II y esposa del príncipe Eduardo. Desde hace tiempo, en redes sociales circulan fotos donde usuarios aseguran que ambas comparten no solo estilo, sino hasta algunos gestos muy similares.

Pero no es la única. También se habla mucho de la princesa Mary de Dinamarca, quien ha conquistado titulares con su porte discreto, su elegancia atemporal y su sonrisa cálida. Su estilo minimalista y su gusto por los looks clásicos han hecho que muchos la llamen “la Kate Middleton danesa”.

¿Por qué se parecen tanto?

El parecido entre royals no se limita a la genética (porque, claro, no hay parentesco), en realidad, lo que las hace ver casi como “gemelas” es la manera en la que proyectan su imagen. Tanto Kate como Mary han sabido construir un estilo propio que se basa en vestidos de corte midi, usar colores neutros y apostar por peinados pulidos.

el príncipe Eduardo, James de Wessex y Sofía de Edimburgo Getty Images

El fenómeno “Kate effect”

Otro detalle que une a estas royals es el llamado “Kate effect”, esa capacidad que tiene la duquesa para agotar en minutos cualquier prenda que luce en público. La princesa Mary de Dinamarca y Sofía de Wessex también han sido protagonistas de este fenómeno en sus respectivos países y es que, al final, representan una mezcla muy especial.

Entonces, ¿tiene Kate Middleton una gemela?

La esposa del príncipe William no tiene una hermana gemela, pero sí hay royals que parecen reflejar parte de su esencia, como un espejo en otro país. Y eso nos demuestra que, aunque cada miembro de la realeza tiene su identidad, siempre habrá figuras que marquen un antes y un después en la forma de vestir, comportarse y conquistar al mundo con un simple gesto.

Porque al final, más allá del parecido, lo que Kate Middleton y sus “dobles” comparten es la capacidad de hacer que la realeza se sienta un poquito más cercana.

