Albert Windsor

Izquierda: Leopold Windsor, derecha: Albert Windsor.
Realeza
Así es Albert Windsor, el primo adolescente del rey Carlos que ha enamorado a la generación Z
Con tan solo 18 años, Albert Windsor está conquistando los corazones de la generación Z y ya es conocido como el “soltero de oro” de la monarquía británica.
October 31, 2025
 · 
Melisa Velázquez