Así es Albert Windsor, el primo adolescente del rey Carlos que ha enamorado a la generación Z

Durante años, el príncipe William y el príncipe Harry fueron los grandes rompecorazones de la realeza británica; sin embargo, una nueva figura está robando miradas: Albert Windsor, el carismático primo de 18 años del rey Carlos III.

Alejado del ojo público, el joven Albert ha comenzado a capturar la atención gracias a su gran atractivo, por publicaciones como Tatler, ya han comenzado a llamarlo como el “soltero de oro” y uno de los solteros más codiciados del Reino Unido.

Te podría interesar: Gabriel y Noah de Luxemburgo, los nuevos rompecorazones de la realeza europea

¿Quién es Albert Windsor?

Albert Louis Philip Edward Windsor nació en 2007 en el Hospital Chelsea and Westminster como primogénito del Lord Nicholas Windsor, hijo a su vez del actual duque de Kent, que es primo hermano de la reina Isabel II, y de su exesposa, Paola Doimi de Lupis, también conocida como Lady Nicholas Windsor, que también tiene conexiones con la extinta nobleza croata.

Es bisnieto del rey Jorge V, con quien comparte el nombre, pues antes de ser coronado como rey del Reino Unido, también se llamaba Albert, y se cree que podría seguir sus pasos al ingresar a la Universidad de Oxford para estudiar Teología.

Ha vivido la mayor parte de su vida en Roma, y ha pasado a la historia como el primer miembro de la familia real británica en ser bautizado por la iglesia católica desde 1688, razón por la que perdió su lugar en la línea de sucesión al trono, donde ocuparía el lugar número 37.

Familia Windsor en el funeral de la duquesa de Kent Getty Images

La presentación de Albert Windsor en sociedad

El momento exacto en el que Albert comenzó a ser objeto de atención, comenzó en septiembre de este año, cuando asisitó junto a su familia al funeral de la duquesa de Kent, donde se le vio muy cercano a Kate Middleton y al príncipe William.

También pasó tiempo con su óptimo, el rey Carlos III, quien parecía muy agusto en su presencia y disfrutando de su compañía.

Sin embargo, se dice que su gran momento podría ocurrir este fin de semana, pues se espera que haga su gran debut en Le Bal de París, un baile anual en el que jóvenes aristócratas e hijos de celebrities y de grandes figuras de la moda se dan a conocer.

