Mary de Dinamarca lleva las uñas navideñas discretas y elegantes que favorece a las manos maduras

Con la temporada festiva en pleno auge, las royals comienzan a sacar sus mejores cartas de estilo y no solo en vestidos o abrigos. En la publicación más reciente de la cuenta oficial de la familia real danesa, Mary de Dinamarca compartió un momento familiar decorando el árbol de Navidad. Sin embargo, un elemento que está llamando la atención, además del propio árbol y la unión familiar de las postales, es el manicure de la reina: unas uñas cuadradas, de largo medio y pintadas en un gris oscuro con matices café grisáceo que evocan sobriedad, discreción y mucha elegancia, un recordatorio de que esta no necesita de colores llamativos, pues a veces basta con esmaltes neutros para lucir impecables, y esta alternativa para uñas navideñas se convertirá en tu diseño favorito.

Un gris sofisticado que equilibre elegancia y naturalidad

Aunque Mary no es una royal que le tema a experimentar con colores llamativos sobre las manos, pues la hemos visto apostar por tonos azules, naranjas e incluso rojos intensos, en esta ocasión, su elección fue un gris café oscuro que actúa como un neutral elevado: discreto pero con mucha presencia.

Este tono consigue que las manos luzcan más pulidas, con piel uniforme, y funciona como base ideal para cualquier atuendo de invierno o look festivo, desde un abrigo clásico hasta un vestido de gala.

Gracias a su matiz neutro y frío, es un color altamente favorecedor para suavizar la piel, disimular pequeñas imperfecciones y hacer que las manos se vean sobrias y elegantes.

La reina Mary apuesta por un manicure grisáceo para la temporada decembrina. Instagram @detdanskekongehus

Forma cuadrada semilarga: la favorita para manos maduras

Las uñas cuadradas y de largo moderado son uno de los cortes más favorecedores para manos maduras porque aportan estructura, equilibran el tono de la piel y proyectan mucha limpieza.

Al evitar puntas demasiado angulosas o extremas, podemos lucir un estilo sofisticado y versátil.

En el caso de Mary, el largo elegido le aportó elegancia sin exceso, pues recordemos que la forma cuadrada transmite sobriedad y refinamiento. Incluso el acabado liso, sin ningún tipo de decoración llamativo, deja que el esmalte hable por sí solo y se complemente perfectamente para hacer una alternativa sofisticada para lucir sobre las uñas.

Porque este estilo encaja con el espíritu navideño de forma sutil y elegante

Cuando pensamos en uñas navideñas, solemos asociarlas con esmaltes color rojo, verde o blanco. Sin embargo, estas uñas son una opción ideal para estas fechas gracias a su versatilidad, pues este tono es capaz de combinar con los clásicos navideños tanto en diseño como en atuendo, sin mencionar que su rasgo frío lo convierte en uno de los colores favoritos de la temporada otoño-invierno.

Las uñas oscuras suelen ser asociadas con la elegancia, así que si quieres salir del típico burdeos o el negro, para proyectar una imagen sobria y sofisticada, esta es la opción ideal para ti.

El tono que llevó la reina también es un color atemporal que no es aburrido, pero transmite mucha sobriedad, algo que las mujeres maduras buscan en un manicure.

La elección de Mary de Dinamarca para lucirse unas uñas navideñas es el ejemplo perfecto de cómo una manicura sencilla pero bien pensada puede elevar un look por completo.

El manicure con uñas cuadradas es una opción elegante y contemporánea para lucir algo sofisticado y discreto, un diseño ideal y muy favorecedor para las manos maduras.