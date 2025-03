¿Qué pasó realmente? Blake Lively y Justin Baldoni protagonizarán documental sobre la demanda que escandalizó a Hollywood

El conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni ha dado un nuevo giro. Warner Bros. Discovery anunció que llevará esta polémica a la pantalla con una serie documental que explorará a fondo el enfrentamiento entre los actores.

Un litigio que escandalizó a Hollywood

La serie titulada “Baldoni vs. Lively: A Hollywood Feud” se estrenará en Discovery+ en junio y promete desglosar cada detalle del caso, desde sus inicios hasta los preparativos para el juicio.

Esta nueva producción forma parte de la estrategia de Warner Bros. Discovery de enfocarse en historias de conflictos legales reales, siguiendo el éxito de documentales como “Johnny vs. Amber: The U.S. Trial” y “Kim vs. Kanye: The Divorce”.

Getty Images

El origen del conflicto

El enfrentamiento entre Lively y Baldoni comenzó en el set de la película “It Ends With Us” (Romper el círculo), donde la actriz denunció haber sido víctima de acoso sexual y conductas perturbadoras. Según su versión, Baldoni y Wayfarer Studios habrían intentado perjudicar su reputación tras sus declaraciones.

Baldoni, por su parte, ha negado las acusaciones y ha respondido con dos demandas millonarias:



Una contra The New York Times por 250 millones de dólares , argumentando que el medio publicó la queja de Lively en su totalidad.

por , argumentando que el medio publicó la queja de Lively en su totalidad. Otra contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y la publicista Leslie Sloane por 400 millones de dólares.

Además del documental de Warner Bros. Discovery, el conflicto también ha sido explorado en la producción británica “He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni”, un documental de 90 minutos de ITN Productions, que se transmitió en el Reino Unido el 17 de marzo. Getty Images

El juicio y sus consecuencias

El caso llegará a los tribunales el próximo año, aunque un juez ha señalado que podría adelantar la fecha si la disputa sigue escalando en los medios. En un reciente fallo, Lively obtuvo una orden de protección más estricta, limitando el acceso a ciertos documentos solo a los equipos legales de ambas partes. Mientras tanto, algunas solicitudes de Baldoni fueron rechazadas.

Con la atención mediática en su punto más alto, la docuserie sobre este escándalo promete ser uno de los estrenos más comentados del año. ¿Será la televisión el nuevo campo de batalla de esta disputa legal?