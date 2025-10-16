¿Indirecta a la realeza? Meghan Markle presume bolso con misterioso mensaje hacia su título real

Durante su reciente visita a Washington D. C., Meghan Markle compartió en redes sociales un video que resumía las intensas 24 horas que vivió en la capital estadounidense. En el clip, donde se le ve participante en la Cumbre Mujeres Más Poderosas de Fortune, los fans detectaron un accesorio que generó conversación inmediata: un bolso azul marino con las iniciales “DS” estampadas en blanco y azul.

Aunque a primera vista podría parecer un simple detalle de estilo, los seguidores de la duquesa no tardaron en asociarlo con su título real de duquesa de Sussex, otorgado tras su boda con el príncipe Harry en mayo de 2018. Para muchos, se trató de una forma sutil de reivindicar su identidad dentro y fuera de la monarquía británica.

¿Un guiño a su pasado real?

El video, compartido el 15 de octubre, mostraba distintos momentos de su viaje: la emblemática vista del Monumento a Washington, brindis con amigas, tomas desde la cabina de un avión y breves escenas detrás de su participación en el evento. En una de ellas, Meghan sonríe frente al espejo de un ascensor mientras sostiene el bolso que ha desatado interpretaciones de todo tipo.

El simbolismo detrás del apellido Sussex

Aunque Meghan y Harry renunciaron a sus funciones reales en 2020, ambos han mantenido el título de duques y lo usan como apellido familiar. En una entrevista reciente, Meghan mencionó que “Sussex” representa la unión de su familia y un recordatorio de lo que han construido juntos en esta nueva etapa.

“Es nuestro apellido compartido como familia, y me di cuenta de su verdadero significado cuando tuvimos hijos”, comentó refiriéndose a los príncipes Archie y Lilibeth.

El bolso con las iniciales podría ser un refuerzo a esa narrativa: una mezcla de identidad personal, nostalgia real y afirmación de independencia.

Un mensaje entre líneas

Esta no es la primera vez que la duquesa, esposa del príncipe Harry, usa un accesorio cargado de significado y simbolismo. En 2021, lució un bolso Dior Lady D-Lite personalizado con las letras “DSSOS”, una abreviatura de “Duchess of Sussex”, durante su asistencia al Global Citizen Live en Nueva York. Aquella pieza fue considerada un homenaje discreto a la princesa Diana, madre de Harry y quien hizo icónico ese modelo de bolsos.

Así, más que una simple elección de estilo, el bolso con monograma de Meghan Markle podría entenderse como una declaración simbólica de que la duquesa continúa abrazando su pasado real con sutileza y una buena dosis de elegancia.