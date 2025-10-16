Temporada de Escorpio: ¿cuándo inicia y cómo te afectará según tu signo zodiacal?

Escorpio, el signo más misterioso del zodiaco, comienza su temporada del 23 de octubre al 21 de noviembre, activando esa energía de renacimiento que tanto caracteriza a este signo, que influirá en la energía del resto de los signos del zodiaco.

Este signo está influenciado por el elemento agua y regido por Plutón, lo que nos llevará a confrontarnos,a sanar lo que más no suele y conectar con nuestras pasiones más profundas.

Te podría interesar: Venus en Libra: ¿Qué significa este tránsito planetario y cómo impacta a tu vida amorosa según tu signo del zodiaco?

¿Cómo influye la temporada de Escorpio en tu signo del zodiaco?

Los signos del zodiaco sentirán la energía escorpiana de manera diferente, pero con un punto en común: la necesidad de soltar lo viejo para renacer más fuerte.

Aries

Te espera una etapa de mucha transformación, ya no podrás evitar las verdades que tanto te has negado a mirar, pero la buena noticia es que esto te liberará y te impulsará a cerrar ciclos y sanar vínculos que te importan.

Tauro

Es momento de evaluar tus relaciones, tanto las profesionales como las personales, si algo no está fluyendo como debería de ser, esta temporada te empujará a decir adiós aunque no quieras.

Géminis

Es momento de cambiar tu estilo de vida, la temporada escorpiana te invita a reorganizar tu rutina y cuidar más de tu salud y bienestar, adoptando nuevos hábitos que te llevarán a alcanzar tu mejor versión física y mental.

Cáncer

Tu momento por fin ha llegado, después de tanto caos emocional, podrías sentirte más inspirada y creativa y con ello impulsar tu energía magnética para atraer relaciones más sanas y estables.

Leo

El enfoque estará en el hogar y tu vida familiar, esta energía te invita a sanar viejas heridas familiares, a perdonar para poder conectar de nuevo con tus raíces. Los cambios en tu entorno podrían ayudarte a sentir mayor estabilidad y tranquilidad.

Temporada de Escorpio signo por signo Getty Images

Virgo

Escorpio te inspira a hablar desde el corazón, esta temporada tus palabras tendrán más poder, así que usa tu voz con sabiduría para no herir o crear malos entendidos. Las conversaciones intensas podrían aclarar situaciones confusas.

Libra

Es un maravilloso momento para revisar tus finanzas y redefinir qué es lo que realmente te da seguridad económica, la posibilidad de cambiar de trabajo o emprender, estarán presentes.

Escorpión

¡Tu temporada comienza! Renaces con más poder y claridad, podrías sentir la necesidad de reinventarte, de mostrar una versión más auténtica y segura de ti misma. Todo lo que sueltes abrirá espacio para algo mejor.

Sagitario

Escorpio te pide descansar, sanar y cerrar procesos antes de tu propio renacimiento solar. La introspección será la clave para que puedas escuchar tu intuición y finalmente des paso para que el pasado se disuelva.

Capricornio

Tu vida social toma fuerza, pero con filtros y entrarás en una etapa donde valorarás las conexiones profundas sobre las superficiales. Podrías unirte a un grupo o causa que despierte tu pasión.

Acuario

Es una temporada ideal para transformarte profesionalmente o asumir un nuevo reto que te motive a crecer desde dentro, durante esta etapa podrías encontrar tu verdadero propósito, trabajar en él y sentir cómo te empoderas.

Piscis

Escorpio activa tu lado más espiritual y visionario. Querrás explorar temas ocultos, viajar o aprender algo que expanda tu conciencia, solo tienes que confiar más en el proceso y esa será tu gran lección.

