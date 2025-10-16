Victoria de Suecia lleva el abrigo off white más favorecedor para el invierno

La princesa Victoria de Suecia y su esposo Daniel de Suecia, se encuentran de gira por el continente asiático, y luego de realizar una visita de estado en Japón, han continuado con su viaje a Corea del Sur.

Su primer destino ha sido Panmunjom, donde han visitado la Comisión de Supervisión de Naciones Neutrales (NNSC), para reunirse con oficiales suecos que trabajan por el mantenimiento de la paz en la región.

Para esta jornada diplomática, la princesa heredera, Victoria de Suecia, ha vestido varios looks, entre ellos, un traje en color burdeos muy favorecedor que se compone por una chaqueta estructurada y pantalón recto.

Su conjunto lo ha combinado con salones de ante marrón de Gianvito Rossi y joyas doradas de la firma sueca Skultuna.

Sin embargo, ha sido un abrigo largo en color blanco el que más ha captado las miradas, Victoria lo ha llevado en un segundo evento en el Memorial Tower del Cementerio Nacional de Seúl, donde han participado en una ofrenda floral.

Para este acto, la princesa ha realizado un cambio de look express, pues ha mantenido el peinado, las joyas y los zapatos, solo cambiando su traje burdeos por un look donde su abrigo largo ha sido la pieza central.

Hasta el momento se desconoce la marca o el diseñador de la prenda otoñal; sin embargo, poco a poco se ha convertido en una de las prendas favoritas de Victoria, pues no es la primera vez que lo luce. Este abrigo lo estrenó este mismo año durante la visita de Estado de la presidenta de Islandia a Suecia.

La agenda de Victoria de Suecia en Corea del Sur

Tras la ceremonia, la agenda de Victoria, en solitario, ha continuado con reuniones de alto nivel con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y el primer ministro, Kim Min-seok.

Estos encuentros han servido para consolidar los lazos diplomáticos entre ambos países, el objetivo principal de la visita de los herederos suecos.

