Rania de Jordania nos regala una lección de moda durante la velada solidaria en el Museo de Arte Islámico de Doha

Este fin de semana, la reina Rania de Jordania viajó a Doha para asistir a la Gala Franca Fund, una cita benéfica que tuvo lugar en el Museo de Arte Islámico de la ciudad, donde nuevamente capturó las miradas por su impecable estilismo.

La propia monarca hachemita agradeció a la jequesa de Qatar, Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, coordinadora del evento, la invitación y hospitalidad a través de su perfil de Instagram, donde dejó imágenes del encuentro, y del increíble duelo de estilo y belleza.

El conjunto satinado de Rania de Jordania en Doha

Mientras la jequesa catarí optó por un delicado caftán en verde con bordados dorados, para la gran ocasión, la reina Rania optó por una blusa satinada en color oro, con escote asimétrico y manga abullonada con puño ceñido que combinó con una llamativa falda larga con volumen en azul glaciar, que incluía lo que parece un falso fajín o cinturón compuesto por motivos geométricos con bordados artesanales

La reina hachemita remató el look con unos pendientes largos en dorado, un bolso ‘Miss Dior’ metálico de piel con efecto arrugado en dorado, y unos zapatos de tacón de ante dorado metalizado con lentejuelas, en sintonía con el resto del look.

En cuanto al beauty look, Rania llevó su larga melena suelta con suaves ondas y un maquillaje en tonos tierra y dorados que coordinaban con su look, dejando claro por qué es una de las mujeres más elegantes y sofisticadas de la realeza, combinando a la perfección tradición y modernidad.

¿Cómo fue la visita de la reina Rania de Jordania a Doha?

A través de su perfil de Instagram, la reina Rania no sólo compartió bellas imágenes de su atuendo y del encuentro con la jequesa y Anna Wintour, también agradeció por la invitación y la hospitalidad.

“Fue un placer asistir a un evento de recaudación de fondos en Doha en apoyo de la investigación médica, co-presentada por Su Excelencia la Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Francesco Carrozzini y Anna Wintour en el Museo de Arte Islámico. Mi agradecimiento a Qatar y a Su Excelencia por el ¡Cálida bienvenida!”, escribió la reina hachemita, haciendo también gala de su diplomacia.

