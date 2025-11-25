¿De qué se arrepintió la princesa Diana? Esto dijo sobre William y Harry 10 días antes de morir

Fue en noviembre de 1995 cuando la princesa Diana enfureció a la familia real con una entrevista que causó mucha polémica, pues motivada por una serie de engaños y mentiras del periodista de la BBC, Martin Bashir, la princesa de Gales reveló detalles íntimos de su vida con el entonces príncipe Carlos.

Las consecuencias para Lady Dy fueron devastadoras, pues la persecución mediática se hizo cada vez más intensa, dejándola en una posición sumamente vulnerable, y días antes de morir, le haría una extraña confesión a una de sus mejores amigas.

La confesión que hizo la princesa Diana sobre William y Harry días antes de morir

Diez días antes de su muerte, la princesa Diana le confió algo silenciosamente desgarrador a una de sus amigas más cercanas: una admisión privada sobre el príncipe William y el príncipe Harry que nunca tuvo la oportunidad de volver a mencionar.

Durante unas vacaciones de verano en Grecia en agosto de 1997, Diana viajó con su amiga íntima Rosa Monckton para lo que serían sus últimas vacaciones juntas. En un momento dado, la conversación giró en torno a la ahora infame entrevista de Diana en Panorama en 1995 , el momento televisivo que asombró al mundo casi dos años antes.

“Ella me dijo que se arrepentía de haberlo hecho por el daño que creía que le había causado a sus hijos”, le dice Monckton a la revista People.

Fue una reflexión inusual y profundamente personal en la transmisión del 20 de noviembre, que alcanzó a unos 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Martin Bashir entrevista a la princesa Diana en el palacio de Kensington para el programa de televisión Panorama.

Y reveló algo esencial sobre Diana en sus últimos días: su principal preocupación seguía siendo el bienestar emocional de William, que entonces tenía 15 años, y de Harry, de 12. Su arrepentimiento no se debía a lo que había confesado ante las cámaras, sino a cómo pudo haber afectado a las dos personas que más amaba.

¿Cómo afectó la entrevista de Diana a William y Harry?

El periodista de investigación Andy Webb, ha realizado una investigación profunda sobre los engaños y mentiras de Bashir para conseguir la entrevista de Diana, y durante conversaciones con el príncipe William, el príncipe heredero le aseguró que el miedo y la paranoia de su madre se intensificaron tras la entrevista.

“No solo le falló un reportero deshonesto, sino también los líderes de la BBC que hicieron la vista gorda en lugar de hacer las preguntas difíciles. Estos fracasos… no solo decepcionaron a mi madre y a mi familia, sino también al público”, dijo William

El príncipe Harry fue aún más directo. “Nuestra madre perdió la vida por esto”, dijo en 2021.

La confesión que hizo la princesa Diana sobre William y Harry días antes de morir Anwar Hussein/WireImage

Sin embargo, Diana nunca supo toda la verdad tras el engaño que influyó en su decisión de reunirse con Bashir. Para cuando viajó a Grecia con Monckton en agosto de 1997, aún no le habían informado sobre los extractos bancarios falsificados ni sobre la manipulación que le había ganado la confianza. Lo que sí sentía era el peso persistente del impacto de la entrevista en sus hijos.

