Revelan la dura advertencia que el príncipe Felipe le dio a Harry cuando se comprometió con Meghan Markle

El príncipe Harry y Meghan Markle comenzaron su relación en 2016, un año después anunciaron su compromiso y para el 2018 ya estaban celebrando su boda real, televisada a nivel mundial.

Sin embargo, la relación de los duques de Sussex ha estado en el ojo público por la polémica, la prensa británica ha sido demoledora, y la familia real no se ha quedado atrás, muchos de ellos advirtieron a Harry, incluido su hermano, el príncipe William, y su abuelo el príncipe Felipe.

La advertencia del príncipe Felipe a Harry sobre su matrimonio con Meghan Markle

El príncipe Harry anunció su compromiso con Meghan Markle en noviembre de 2017, poco más de un año de haber comenzado a salir, la reacción del difunto príncipe Felipe sobre la noticia fue fulminante.

De acuerdo con el Daily Mail, el esposo de la reina Isabel II y duque de Edimburgo, le dio una severa advertencia a su nieto: “Uno sale con actrices, uno no se casa con ellas”.

Con este duro comentario, el príncipe Felipe dejaba claro que no estaba de acuerdo con la relación de su nieto, el príncipe Harry, y menos aún que se casara con Meghan, pues consideraba que la actriz no era la mujer adecuada para él, y menos aún, para formar parte de la monarquía.

El periódico, The Sunday Times, reveló en 2019 que el príncipe Felipe le había advertido a Harry sobre lo peligrosa que era Meghan, y todas las terribles consecuencias que le iba a traer.

Boda de Meghan Markle y el príncipe Harry Getty Images

El príncipe William advirtió a su hermano, el príncipe Harry sobre su matrimonio con Meghan Markle

Sin embargo, el príncipe Felipe no sería el único en advertir al príncipe Harry sobre su relación con Meghan Markle, pues su hermano, el príncipe William, también le habría dicho que no se casara con ella.

Harry escribió en sus memorias de 2023, Spare, que William insultó a Meghan en un incidente después de que ya se habían casado, pero luego aclaró que William nunca intentó disuadirlo de casarse con ella.

El duque de Sussex afirmó en Spare que un desacuerdo entre los hermanos en 2019, que según él se tornó violento, comenzó cuando William llamó a Meghan “difícil”, “grosera” y “abrasiva”.

En respuesta, Harry dijo que su hermano simplemente estaba “repitiendo como un loro la narrativa de la prensa” sobre su esposa.

En 2020, Harry y Meghan finalmente renunciaron a sus deberes reales y se mudaron a California, Estados Unidos, y desde entonces la relación con la familia real está tensa.

