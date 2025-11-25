La reina Letizia presume su look más navideño de la temporada y es perfecto para ir a la oficina

La mañana de este martes 25 de noviembre, la reina Letizia llegó a Navarra para asistir al Festival de Cine Ópera Prima de Tudela, donde se rindió homenaje al director y guionista español, Alejandro Amenábar, donde se le vio sonriente y alegre.

Sin embargo, lo que más ha cautivado las miradas, fue su elección de estilismo, el look más navideño que ha llevado en la temporada y que se ha convertido en una de las opciones favoritas para lucir elegante y sofisticada en la oficina.

El look navideño de la reina Letizia que es ideal para lucir elegante en la oficina

Durante la temporada de otoño e invierno, los colores oscuros con matices fríos como el burdeos, azul marino, el gris o el azul profundo, son los más elegidos; sin embargo, la reina Letizia ha demostrado que los tonos claros también son una apuesta segura para la temporada.

Doña Letizia eligió un blazer de tartán en tonos turquesa, rosa y gris de la firma Sandro, que ha combinado con un jersey de punto en color verde esmeralda, y para sorpresa de muchos, un pantalón de pernera ancha en color blanco, clásico del verano pero que ha sabido adaptar con éxito a la temporada invernal.

Su look working lo ha complementado con botines de gamuza con tacón de Magrit y un bolso elaborado en lana sostenible de la diseñadora española, Inés Sistiaga, que prueba que la reina Letizia apoya a la moda local.

También llamó la atención que lleva los pendientes de Gold&Roses, el modelo Daga Doble, en oro blanco y diamantes.

En cuanto a su beauty look, Doña Letizia ha optado por un maquillaje natural pero luminoso con sombras en tonos rosados y marrones, que ha complementado con labios rosados con efecto satinado.

El encuentro de la reina Letizia y el cineasta Alejandro Amenábar

La reina Letizia siempre ha demostrado su amor por el cine, sobre todo por las películas de directores y directoras españolas, por lo que no dudó en asistir al homenaje del director Alejandro Amenábar.

Más tarde, Letizia asistió a la proyección de la película ‘Mar adentro’, un relato de la vida real del tetrapléjico Ramón Sampedro, interpretado por Javier Bardem.

