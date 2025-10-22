Suscríbete
Realeza

Lady Amelia y Lady Eliza Spencer lanzan su propia colección de bolsos de lujo, ¿en qué están inspirados?

Las sobrinas de la princesa Diana inician un nuevo proyecto, Amelia y Eliza Spencer acaban de lanzar su colección de bolsos de lujo para Navidad.

October 22, 2025 • 
Melisa Velázquez
Lady Amelia y Lady Eliza Spencer lanzan colección de bolsos de lujo

Getty Images

Las gemelas de 33 años, Lady Amelia y Lady Eliza han lanzado un proyecto muy ambicioso junto a la marca de lujo Aspinal of London, de la que son embajadoras, y ahora lanzan en conjunto una colección de bolsos de lujo.

Las sobrinas de la princesa Diana han creado esta colección de bolsos justo para la temporada navideña, y agregando el estilo muy particular de ellas en cada uno de los diseños.

Cómo es la colección de bolsos de Lady Amelia y Lady Eliza

Durante una entrevista en exclusiva con la revista People, las gemelas han compartido detalles sobre la creación de esta colección y la inspiración detrás de cada uno de sus modelos.

El clutch Eliza para Aspinal of London refleja mi pasión por la elegancia atemporal y las formas refinadas”, declara Lady Eliza. “Siempre me han atraído los diseños que transmiten una fuerza serena; piezas que se definen por su artesanía, pureza y equilibrio”.

Por otro lado, el accesorio de Lady Amelia adopta una silueta más moderna y lujosa: “El bolso Amelia para Aspinal of London es una celebración de la alegría, la creatividad y la individualidad. Siempre he creído que la moda debe invitar a la autoexpresión y brindarte una sensación de alegría. Este diseño captura este espíritu a la perfección”.

Características de los bolsos de Lady Amelia y Lady Eliza

Los bolsos se pueden adquirir en la página oficial de la marca, están disponibles en diferentes colores y cada uno cuenta con diseños de cristal, ideal para llevar en las fiestas navideñas.

Estos hermosos diseños de Aspinal están destinados a acompañarnos en todas partes, desde los momentos cotidianos hasta las ocasiones más especiales de la vida”, comentan a People. “Ya sea un evento de alfombra roja, una cena íntima o una reunión familiar, cada pieza se adapta con naturalidad a cualquier entorno”.

El bolso de Eliza está disponible en dos formas: el clutch con cristales disponible en terciopelo negro, lagarto azul y lagarto rosa, mientras que el clutch más sencillo está disponible en dos versiones en negro y dos en rojo intenso.

Por otra parte, el bolso Amelia presenta una estructura relajada y holgada y está disponible en cuatro variantes: acolchado negro, terciopelo negro, terciopelo verde azulado y terciopelo burdeos.

lady Amelia Eliza Spencer
Melisa Velázquez
