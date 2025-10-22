8 cortes de pelo modernos para mujeres de 50 que sí son elegantes y fáciles de peinar

Si tienes más de 50 años, tu pelo puede ser el mejor aliado para rejuvenecer tu imagen y proyectar frescura. Existen cortes que, además de favorecer tus rasgos, ofrecen un efecto antiedad inmediato y te ayudan a lucir más moderna y juvenil.

Para lograr una imagen más fresca, moderna y juvenil, es importante recurrir a cortes de pelo que favorezcan los rasgos, enmarquen el rostro y suavicen las líneas de expresión.

Te podría interesar: Del Bob al Pixie, los 5 cortes de pelo que mejor le van a mujeres de 50 y 60

Cortes de pelo modernos para mujeres de 50

Desde los clásicos renovados hasta los estilos más actuales, estos son algunos cortes de pelo ideales para quienes buscan practicidad sin perder sofisticación.

Bob recto

El bob es uno de los clásicos atemporales que nunca pasan de moda y son muy elegantes, se llevan a la altura del mentón por lo que estilizan el cuello y da una acabado pulido, ideal para quienes tienen el pelo fino.

Lob en capas

Si buscas algo mucho más versátil y favorecedor, el corte lob es una de opciones más modernas, sus capas suaves aportan movimiento y frescura, además de ser muy fácil de peinar y mantener.

Pixie con textura

Es uno de los cortes de pelo favoritos para quienes buscan un efecto rejuvenecedor con mucho estilo, al ser más largo en la parte superior da un toque juvenil, ideal para quienes buscan un look moderno y fácil de mantener.

Corte shag

Inspirado en los años 70 pero con un toque contemporáneo, este corte aporta dinamismo con sus capas irregulares y flequillo ligero, perfecto para quienes buscan un look con acabado natural y fácil de peinar y mantener.

Melena midi con capas suaves

Otro clásico atemporal que va a la altura de los hombros con capas suaves y delicadas que enmarcan el rostro para una apariencia más fresca y juvenil, además es perfecto para llevarlo liso, ondulado o con volumen.

Corte con flequillo cortina

El flequillo estilo “curtain bangs” rejuvenece y suaviza las facciones sin exigir un mantenimiento excesivo, es tan versátil que se puede combinar fácilmente con melenas medias o largas, aportando movimiento y un toque romántico y femenino.

Corte asimétrico

Si quieres algo más atrevido, el corte asimétrico es una opción moderna y favorecedora, ya que puedes jugar con distintas longitudes en los laterales que da una sensación de dinamismo y elegancia contemporánea.

Capas largas con volumen

Si no quieres renunciar a tu melena larga, las capas largas le darán movimiento y volumen para un look mucho más femenino, que además es fácil de mantener, ya que no exige tanto mantenimiento.

A los 50, el secreto está en elegir un corte que realce la textura natural del pelo, favorezca la forma del rostro y sea fácil de mantener, y antes de elegir tu corte, consulta con tu estilista para elegir el corte que mejor te favorezca.

