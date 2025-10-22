León, Guanajuato: la nueva capital mexicana de la moda y el lujo

Al hablar de la moda mexicana que hoy marca tendencia y se abre camino en escenarios internacionales, León, Guanajuato, merece ocupar un lugar privilegiado en la conversación. Esta ciudad, reconocida desde siempre como la capital del calzado, hoy sorprende con un giro fascinante al consolidarse como un epicentro creativo donde diseñadores, ateliers y marcas de autor están conquistando pasarelas y vistiendo a celebridades dentro y fuera de México.

El secreto está en su herencia y en la creatividad que distingue a sus grandes talentos. Y es que León cuenta con una cadena productiva única, que abarca desde el curtido y corte de pieles hasta acabados que parecen auténticas obras de arte. Ese legado ha convertido a la ciudad en un laboratorio efervescente donde tradición y modernidad se entrelazan para dar vida a piezas exclusivas. No es casualidad que los diseñadores leoneses trabajen con estándares de alta costura capaces de conquistar a los más exigentes.

Los nombres que están marcando el paso

La moda hecha en León tiene rostro y nombre propio. Vamos a comenzar mencionando a Gilberto Brizuela, quien originario de León ha ganado proyección nacional e internacional con su impecable sastrería a medida. Este diseñador ha vestido a artistas internacionales (como Sam Smith), mostrando en pasarela lo mejor del talento leonés, que trasciende fronteras.

Seguimos con Iván y David, al frente de la firma IANNDEY. Ellos son sinónimo de sofisticación en vestidos de novia y noche, como el que lució la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, en el Grito de Independencia 2025, o celebridades como Paris Hilton, Andrea Meza, Aislinn Derbez o Belinda, que han portado sus diseños en eventos importantes. Su extraordinario trabajo les ha permitido ganar presencia en pasarelas y medios de comunicación.

A su lado, ateliers como Cintia Couture y Julio César De la Cruz, no solo son el corazón de la oferta de alta costura local. Sino que también se han convertido en referentes de la confección nupcial y de gala, confeccionando prendas de alta terminación para eventos regionales.

Cintia Couture

Asimismo, de lado del calzado y la marroquinería, existen firmas como Atrio Leather, Salamandra o Baladigala que están reinterpretando estas áreas de la moda con su propio sello y estilo contemporáneo, demostrando que los accesorios hechos en León elevan cualquier look.

Atrio Leather

Baladigala

La fuerza de la moda en León también se debe a los espacios que la impulsan, como SAPICA, la feria de calzado y moda más importante de Latinoamérica que es, literalmente, un imán para compradores internacionales. Y qué decir del León Fashion Film y plataformas como BJXMODA, que han hecho una sinergia muy interesante entre la moda, el cine, el turismo y la cultura, llevando el talento guanajuatense a escenarios cada vez más grandes.

Mitsa Estudios

Un destino de moda y tradición

Con un clima promedio de 23 °C, una oferta cultural y gastronómica en constante auge y la calidez de su gente, León, Guanajuato, es un destino perfecto para combinar shopping, turismo y estilo de vida. Aquí, cada paseo puede terminar en un showroom de diseñador, una boutique de autor o un atelier donde el lujo se confecciona a mano, sin duda un plus para tu próxima escapada por este destino nacional.

Hoy, León ya no solo calza a México, también lo está vistiendo con una identidad poderosa, moderna y llena de orgullo. Nosotros ya estamos apostando por la moda hecha en León, sus piezas están llenas tradición que hoy se transforman en tendencia y aplausos en las pasarelas. Si vienes a León, ahora ya no sólo saldrás con un buen par de zapatos y una bolsa: seguro saldrás con moda con alma.

Si quieres conocer más visita su sitio web o conoce sus redes sociales:



Facebook: @visitaleongto

Instagram: @turismoleon_

X: @turismo_leon