Jennifer Aniston nos confirma que el vestido negro es el favorito para esta Navidad

El negro se ha consolidado como el sello distintivo de Jennifer Aniston para deslumbrar con elegancia y sofisticación, y su más reciente propuesta festiva lo reafirma por completo.

Noviembre 27, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

El pasado 19 de noviembre, Jennifer Aniston desfiló por la alfombra roja del Teatro Linwood Dunn de Los Ángeles, donde se presentó la última temporada de ‘The Morning Show’, la serie para Apple TV que protagoniza junto a la actriz, Reese Witherspoon.

Sin embargo, más allá de la trama y el gran final del proyecto, Jennifer volvió a demostrar por qué es una de las mujeres mejor vestidas de Hollywood, pues impactó con un vestido en color negro que es la inspiración perfecta para tus outfits navideños.

Te podría interesar: ¿Cuál es el secreto de Jennifer Aniston para tener una melena saludable después de los 50? La actriz lo revela

Para la ocasión, Jennifer ha llevado un vestido confeccionado en color negro con corte asimétrico y tirantes, de siluea entallada y una figura escultural moderna, que ha sido diseñado por Sarah Burton para la temporada Primavera - Verano de la firma Givenchy.

La actriz lo ha complementado con unas sandalias personalizadas de la prestigiosa marca de Jimmy Choo, además de lucir su icónica melena rubia suelta con acabado liso.

Sin duda, el look de Jennifer para este evento, de la serie que está cautivando a millones de fans alrededor del mundo, es una de las mejores opciones para lucir elegante en las fiestas navideñas, pues además de ser sofisticado, es un clásico atemporal que puedes usar en cualquier temporada del año.

Variety/Variety via Getty Images

Jennifer Aniston: ¿cómo ha sido envejecer?

En entrevista, la actriz de The Morning Show, habló por primera vez sobre cómo ha sido el paso del tiempo para ella, asegurando que se encuentra en la mejor etapa de su vida, y que el tiempo, se ha convertido en su mejor aliado.

“Cuanto más envejezco, menos me importa corregir una narrativa, porque al final se corrige sola”, reveló Jennifer, afirmando que en su juventud, se trató con demasiado dureza para lucir perfecta.

Jennifer está convencida de que la narrativa sobre el envejecimiento de las mujeres está cambiando, y que actualmente se puede ser mucho más amable sobre el paso del tiempo en el físico y la salud.

“La idea social de una fecha de caducidad ya no existe; es una ideología antigua. Estamos aquí y somos más de la mitad de la población… y ¿acaso alguno de ustedes estaría aquí si no fuera por nosotras?”, comentó.

Jennifer Aniston
Melisa Velázquez
