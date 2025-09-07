Suscríbete
¿Cuál es el secreto de Jennifer Aniston para tener una melena saludable después de los 50? La actriz lo revela

Jennifer Aniston presume una de las melenas más admiradas de Hollywood, por lo que no sorprende que muchas quieran descubrir cómo la mantiene tan radiante y saludable.

September 07, 2025 • 
Melisa Velázquez
Secreto de Jennifer Aniston para tener una melena saludable

Secreto de Jennifer Aniston para tener una melena saludable

Desde sus días en ‘Friends’, la serie que impulsó su carrera, Jennifer Aniston no solo se consolidó como una de las mejores actrices de comedia, también impuso tendencias con sus estilismo y su característica melena rubia.

Aniston incluso inspiró “The Rachel”, el corte de pelo que se convirtió en el más solicitado en los salones de belleza durante la década de los 90, ¿pero cuál es el secreto de la actriz para mantener su melena saludable, incluso después de los 50?

¿Cómo cuida su pelo Jennifer Aniston?

Durante una entrevista para la revista Vogue, Jennifer confesó que su rutina del cuidado para el pelo, no tiene nada de sofisticado, pues prefiere mantener las cosas simples, pero constantes con los productos adecuados.

En un buen día de cabello, te sientes increíble, por eso es tan importante encontrar productos que puedan nutrir nuestro pelo y protegerlo contra el daño

La belleza y salud de su pelo es tan importante, que Jennifer creó su propia línea de cuidado capilar, llamada LolaVie, que aplica cada día para mantener su melena saludable.

Depende mucho de mi agenda y de si estoy rodando o no, pero en realidad mi rutina es bastante simple: lavo y acondiciono, aplico el Glossing Detangler y lo peino, luego me envuelvo el pelo en una toalla por 10 minutos, aplico un par de pulsaciones del Perfecting Leave-In y después o lo seco con secador o lo dejo secar al aire”, explicó para la edición británica de Vogue.

El secreto de Jennifer Aniston para un pelo saludable después de los 50

La actriz también confesó que un paso importante del cuidado capilar, es la prevención, sobre todo si usas herramientas de calor constantemente.

Nuestro cabello sufre mucho con el tiempo: teñidos, planchas, rizadores… todo eso deja huella. Por eso es esencial usar productos que protejan el cabello en cada paso del proceso”, declaró.

Sin embargo, los productos capilares no son el único recurso de la actriz, pues Jennifer ha declarado que es muy importante la nutrición que se le da al cuerpo para lucir bella desde adentro.

Jennifer sigue una dieta equilibrada, rica en proteínas, ácidos grasos esenciales y antioxidantes, además de suplementos como el colágeno hidrolizado, famoso por fortalecer el pelo, las uñas y la piel.

Melisa Velázquez
