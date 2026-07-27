Uñas sencillas: 7 manicuras elegantes que dominarán agosto y que son perfectas para rejuvenecer tus manos a los 40

Las uñas sencillas vuelven a ser protagonistas este agosto, pero con una paleta mucho más interesante que los clásicos nude o rosa pastel. Esta temporada, las tendencias apuestan por colores sofisticados, inspirados en la naturaleza, los minerales y los acabados cremosos que elevan cualquier manicure sin necesidad de diseños llamativos.

Si buscas un cambio discreto, pero con mucho estilo, estos tonos son ideales. Además de verse modernos, ayudan a que las manos luzcan más frescas porque aportan luminosidad y crean un contraste favorecedor con la piel. La clave está en elegir esmaltes con acabados pulidos y colores que transmitan elegancia sin exagerar.

7 colores de esmalte que serán tendencia en agosto y favorecen después de los 40

1. Verde salvia cremoso

El verde salvia sigue ganando terreno gracias a su aire sofisticado. Es un tono suave, con un toque grisáceo, que funciona como un neutro moderno y combina con prendas en blanco, beige, chocolate o negro.

2. Lavanda gris

Olvídate del lila vibrante. La apuesta está en un lavanda empolvado con matices grises, un color delicado que aporta frescura y se siente diferente a los tonos tradicionales.

3. Azul niebla

Los azules muy claros con un ligero fondo gris recuerdan al cielo nublado y se han convertido en uno de los esmaltes favoritos para quienes buscan una manicura elegante sin recurrir al nude.

4. Café con leche

Los marrones claros de acabado cremoso llegan para sustituir al beige clásico. Este tono aporta calidez y luce especialmente bonito durante el verano tardío y el inicio del otoño.

5. Durazno mantequilla

Entre los colores más favorecedores aparece el peach butter, un durazno muy suave con un toque cremoso que ilumina las manos y aporta un aspecto saludable sin ser demasiado rosado.

6. Gris avena

A medio camino entre el gris y el beige, este color transmite lujo silencioso. Es discreto, moderno y perfecto para quienes quieren salir de los tonos tradicionales sin perder elegancia.

7. Ciruela translúcida

Los acabados tipo jelly también evolucionan. En lugar del rojo intenso, la tendencia apunta a una ciruela transparente, que deja ver ligeramente la uña natural y aporta profundidad con un acabado muy refinado.

¿Por qué estos colores hacen que las manos luzcan más jóvenes?

Los esmaltes con matices suaves, cremosos o ligeramente translúcidos ayudan a suavizar el aspecto de las manos porque no generan contrastes tan marcados como los tonos extremadamente oscuros o neón. Además, los colores inspirados en minerales y tonos orgánicos aportan una imagen más contemporánea y sofisticada.

Este agosto, la tendencia deja claro que las uñas sencillas no tienen por qué ser aburridas. Tonos como el verde salvia, azul niebla, gris avena o durazno mantequilla demuestran que es posible llevar un manicure elegante, moderno y diferente, con colores que se sienten frescos y que elevan cualquier look sin perder ese toque de naturalidad que nunca pasa de moda.

