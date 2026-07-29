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Realeza

El príncipe William y Kate Middleton protagonizan una discreta salida familiar en Balmoral con George, Charlotte y Louis

Los príncipes de Gales junto a sus tres hijos en el tradicional servicio religioso en Balmoral.

Julio 29, 2026 • 
Isamar Escobar
El príncipe William y Kate Middleton, princesa de Gales, sonríen durante un compromiso oficial en el Reino Unido, en una imagen utilizada para ilustrar una nota sobre sus vacaciones familiares en Balmoral.

El príncipe William y Kate Middleton, princesa de Gales, durante un compromiso oficial en el Reino Unido. La imagen se utiliza con fines ilustrativos para una nota sobre las vacaciones de verano de los príncipes de Gales y su estancia en la finca de Balmoral, en Escocia.

Getty Images

Antes de retomar su agenda oficial tras las vacaciones de verano, el príncipe William y Kate Middleton hicieron una de sus apariciones familiares más discretas. Los príncipes de Gales asistieron al tradicional servicio religioso dominical en Crathie Kirk, la iglesia ubicada dentro de la finca de Balmoral, acompañados por sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

La salida tuvo lugar el 24 de agosto de 2025, cuando la familia se reunió con el rey Carlos III y otros integrantes de la Familia Real británica para participar en esta tradición que cada verano marca la estancia de los Windsor en las Tierras Altas de Escocia.

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Kate Middleton y el príncipe William junto a George, Charlotte y Louis en Escocia

Las imágenes muestran al príncipe William al volante del vehículo familiar, mientras Kate Middleton ocupaba el asiento del copiloto. En la parte trasera viajaban sus hijos, quienes acompañaron a sus padres al servicio religioso celebrado en Crathie Kirk, un templo estrechamente ligado a la historia de la monarquía británica.

Como ocurre cada año, la llegada de los príncipes de Gales a Balmoral se mantiene en estricta privacidad. Es habitual que la familia pase parte del mes de agosto en la residencia escocesa antes de regresar a los compromisos oficiales que tradicionalmente se reanudan en septiembre.

La estancia en Balmoral representa uno de los momentos más privados del calendario de la realeza británica, ya que permite a sus miembros convivir lejos del foco mediático mientras disfrutan del entorno natural de Aberdeenshire.

Kate Middleton, princesa de Gales, viaja como copiloto en un vehículo conducido por el príncipe William mientras se dirige al servicio religioso dominical en Crathie Kirk, en Balmoral, Escocia. Imagen de archivo de 2025.

ARCHIVO 2025. Kate Middleton, princesa de Gales, viaja en el asiento del copiloto mientras se dirige junto al príncipe William al tradicional servicio religioso dominical en Crathie Kirk, dentro de la finca de Balmoral, en Aberdeenshire, Escocia, el 24 de agosto de 2025. La imagen corresponde a un evento celebrado en 2025 y se utiliza con fines ilustrativos.

Getty Images

El príncipe George y el príncipe Louis viajan en el asiento trasero de un vehículo mientras llegan al servicio religioso dominical en Crathie Kirk, durante la estancia de verano de la Familia Real en Balmoral. Imagen de archivo de 2025.

El príncipe George y el príncipe Louis viajan en el asiento trasero de un vehículo mientras llegan al servicio religioso dominical en Crathie Kirk, durante la estancia de verano de la Familia Real en Balmoral. Imagen de archivo de 2025.

Getty Images

Balmoral, el refugio de verano favorito de la Familia Real británica

Desde hace décadas, Balmoral se ha convertido en el escenario de las vacaciones estivales de la Familia Real. La finca, adquirida por la reina Victoria y el príncipe Alberto en el siglo XIX, sigue siendo uno de los lugares más especiales para los Windsor.

Durante estas semanas es común que los miembros de la familia participen en actividades al aire libre, paseos por la propiedad y encuentros privados, aunque una de las pocas tradiciones públicas que mantienen es precisamente la asistencia al servicio religioso dominical en Crathie Kirk.

Vista exterior del Castillo de Balmoral, la residencia privada de verano de la Familia Real británica, ubicada en Aberdeenshire, Escocia.

Vista general del Castillo de Balmoral, la histórica residencia privada de verano de la Familia Real británica, situada en Aberdeenshire, Escocia. La propiedad, adquirida por la reina Victoria y el príncipe Alberto en 1852, continúa siendo uno de los refugios favoritos de la monarquía durante las vacaciones estivales.

Getty Images

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El curioso motivo por el que William y Kate cambian de título cuando están en Escocia

Existe un detalle poco conocido sobre las visitas de los príncipes de Gales a Escocia. Mientras permanecen en este país, William y Kate utilizan sus títulos escoceses de duque y duquesa de Rothesay, una tradición histórica de la monarquía británica.

El título de duque de Rothesay corresponde al heredero al trono de Escocia y forma parte de los títulos que William recibió al convertirse en príncipe de Gales. Kate, por su parte, adopta el tratamiento de duquesa de Rothesay durante su estancia en territorio escocés, reflejando así una antigua costumbre protocolaria que distingue los títulos utilizados por la Familia Real según la nación del Reino Unido en la que se encuentren.

Con esta discreta aparición en Balmoral, los príncipes de Gales cerraron sus vacaciones familiares antes de regresar a una agenda pública que, como cada año, vuelve a intensificarse tras el verano.

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Isamar Escobar
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