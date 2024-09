Salen a la luz nuevos audios de Marius Borg que ponen en jaque a la princesa Mette-Marit: ¡esto dicen!

Desde que la prensa noruega destapó que a principios de agosto pasado Marius Borg fue detenido por agredir a una joven que resultó ser su pareja sentimental, el hijo de la princesa Mette-Marit, así como la Familia Real Noruega, se han visto envueltos en la polémica.

Sin embargo, conforme han pasado las semanas, los medios han hecho nuevos descubrimientos en torno a este caso que han sumergido a la corona en una grave crisis institucional. De hecho, el más reciente de ellos tendría que ver con la filtración de unos audios en los que Borg sugiere que su madre es conocedora de sus delitos.

Una situación que solo ha generado más polémica y que solo ponen en evidencia el mal comportamiento del hijastro del príncipe Haakon. ¿Pero que es lo que dicen estas grabaciones? Aquí te lo contamos al detalle.

¿Qué dicen los audios filtrados de Marius Borg?

Se habrían filtrado unos audios de Marius Borg en los que señala que sus padres conocen los delitos que ha realizado Instagram @marius_borg

Según lo que reveló el diario ‘Se og Hør’, se trata de una conversación que el joven tuvo con dos detectives de policía para una entrevista preventiva debido a la “preocupación” que despertaba su consumo de estupefacientes. Incluso, en la misma plática los policías le sugirieron al hijo de la princesa que no continúe vendiendo droga porque ello podría tener repercusiones legales y hasta mediáticas.

Sin embargo, en un momento dado de la conversación Marius indicó que la prensa noruega no hablaría de ese tema por un supuesto acuerdo. “No se les permite escribir sobre eso. Es un acuerdo. Entonces no hay nada en qué pensar, no estoy preocupado por eso”, según lo mencionado en el citado medio.

No obstante, el medio VG, que es una de las revistas más importantes de aquel país, señaló al medio español Vanitatis que tal acuerdo no existe ya que, de hecho, este diario noruego fue el que publicó en 2015 una carta de Mette-Marit de Noruega en la que ella reconocía ciertas imprudencias de su hijo, que en ese año cumplió los 18 años.

El escándalo de Marius Borg también ha afectado a la Familia Real Noruega Getty Images

Mientras que en otro de los audios, Borg menciona que sus amistades y que hasta la princesa sabían de esta situación. “Mi círculo de amigos es el mismo desde hace diez años, y así son las cosas. Mis padres lo saben, mis amigos también, no puedo hacer nada al respecto”, dice un extracto de la grabación que recoge ‘Se og Hør’.

Por otro lado, estos audios también han significado un duro golpe a Mette-Marit ya que de ser cierto lo que se dice en estos audios, la princesa habría estado encubriendo a su hijo de los delitos que ha cometido y ello, por ende, también sería un escándalo para la corona noruega.