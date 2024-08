Así es cómo el escándalo de Marius Borg aleja al príncipe Haakon del trono de Noruega (y favorece al rey Harald)

El escándalo de Marius Borg ha dejado fuertes estragos dentro de la Familia Real de Noruega, sobre todo para el príncipe Haakon, ya que la polémica derivada de esta situación ha afectado seriamente su imagen pública ante los ciudadanos, según lo que reportan medios locales.

Fue a principios de este mes que la prensa de aquel país destapó que el hijo mayor de la princesa Mette-Marit fue detenido tras agredir física y verbalmente a una joven. Según la información que trascendió en ese momento, Borg estuvo encarcelado en una comisaría de Oslo por 30 horas y, posteriormente, fue liberado con cargos.

¿Cómo beneficia el escándalo de Marius Borg al rey Harald de Noruega?

Sin embargo, estas acusaciones también han pasado factura a la corona noruega ya que, aunque el joven no forma parte de la Familia Real, sí han hecho que muchos duden que el príncipe heredero tenga la capacidad para gobernar el trono en el futuro cercano.

Pese a sus problemas de salud, la ciudadanos noruegos no están a favor de una abdicación del rey Harald

De hecho, una reciente encuesta realizada por Infact AS para el diario Dagbladet, señala que casi tres de cada cuatro noruegos no quieren que el rey Harald de Noruega abdique para dejarle el lugar a su hijo Haakon. Algo que resulta bastante interesante si tomamos en cuenta que meses atrás, los problemas de salud del monarca abrieron el debate sobre si era momento de pasar el mando al príncipe.

En total, este sondeo indica que el 73% no quiere que Harald abdique, mientras que el 12,6% sí está a favor de que se retira. Por lo que estos malos resultados y la mala percepción que tiene el pueblo de Haakon de Noruega, a raíz del escándalo de su hijastro, lo alejan cada vez más del trono. Una situación que parece injusta ya que por décadas se ha preparado para asumir la corona.

No obstante, también influye que la salud de la princesa Mette-Marit no es la mejor ya que la fibrosis pulmonar que padece no le permite tener una agenda tan intensa, por lo que cuando se convierta en reina consorte no podría ayudar a su marido en muchas de las tareas propias de un cargo tan importante.

Según una encuesta, más del 70 por ciento no está a favor de que el príncipe Haakon se convierta en rey de Noruega

Así pues, es probable que por todas estas razones los ciudadanos noruegos consideran que el príncipe y su esposa no están listos para convertirse en monarcas. Por lo que solo queda esperar a que el caso de Marius Borg no se complique más ya que, de ello, dependerá en gran medida que la imagen y la popularidad de su madre y su padrastro no vayan en picada en el corto plazo.