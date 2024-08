Surgen nuevas acusaciones en contra de Marius Borg, el hijo de Mette-Marit: dos exnovias lo culpan de presunta agresión

Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, enfrenta un gran escándalo desde que la prensa revelara que estuvo detenido tras agredir a una joven a principios de agosto. Sin embargo, parece que su caso comienza a complicarse ya que otras dos exnovias también aseguraron haber sido víctimas de agresión.

Según la información difundida, estas anteriores parejas decidieron pronunciarse al respecto tras conocerse que el hijastro del príncipe Haakon fue encarcelado por 30 horas en una comisaría de Oslo por violentar a una mujer.

Dos supuestas víctimas de Marius Borg también lo acusan de agresión

El medio Dagbladet es el que ha destapado estas nuevas acusaciones ya que menciona que, presuntamente, Nora Haukland y Juliane Snekkestad habrían sufrido abuso por parte de Marius en su momento y que, además, llevarán sus casos ante los tribunales.

Marius Borg fue detenido por 30 horas por agredir a una joven Ian Gavan/Getty Images for Tempus Magazine

La misma publicación señala, que el abogado de Nora, John Christian Elden, y el abogado de Juliane, Petter J. Grødem, confirmaron que las dos mujeres tienen la condición de agraviadas en un caso de abuso en relaciones cercanas.

Además, ambas llegaron a ser parejas oficiales de Borg ya que, incluso, fueron presentadas y hasta asistieron a algunos compromisos de la Familia Real Noruega. Por lo que esta situación podría ser un agravante más en su contra.

Por su parte, en 2022 el hijo de Mette-Marit terminó su relación con Juliane Snekkestad. Y aunque en ese entonces no trascendieron los motivos, ahora ella ha expuesto el caso en sus redes sociales y señaló que fue “objeto de violencia psicológica y física” por parte de Marius.

Mientras que en el caso de Nora Haukland, justo comenzó a salir con el hijastro de Haakon de Noruega finales de 2022. Por lo que al conocer ella el reciente escándalo de su exnovio, decidió levantar la voz y denunciar públicamente.

Las supuestas víctimas de Marius Borg buscan llevarlo a juicio Getty Images

“Marius ha sido violento conmigo. Me dio un puñetazo en la cara. Me pateó, me estranguló, destrozó mi apartamento”, dijo a través de redes luego de mostrar su apoyo hacia la otra expareja. “También ha destruido cosas en la nueva casa de su madre. Pero como dijo Juliane, lo peor para mí fue también la parte psicológica. Los gritos, las amenazas”, explicó.

Por otro lado, el medio que dio a conocer esta noticia indicó también que tanto Nora como Juliane están buscando la forma de llevarlo a juicio, por lo que se sumarán a las acusaciones de la víctima más reciente.

No obstante, toda esta situación también ha afectado a la imagen de la Casa Real de Noruega, pues aunque él no sea un miembro de ella no deja de ser el hijo mayor de la princesa Mette-Marit. Y todo parece indicar que con estas nuevas revelaciones, las cosas se complicarán más en el corto plazo.