Por qué Marius Borg, el polémico hijo de Mette Marit de Noruega, nunca accederá al trono (no es por su detención)

Marius Borg, el joven de 27 años emparentado con la Familia Real noruega que no deja de estar en boca de todos tras haberse confesado como el agresor de su ex novia y como adicto a las drogas, es hijo de la princesa Mette-Marit, nacido de la relación con Morten Borg, un ex delincuente convicto. Tras el nacimiento de Marius, su madre conoció al príncipe heredero Haakon y comenzó a ser representante de la Casa Real Glücksburg.

Tras el matrimonio de Mette-Marit con el príncipe Haakon, Marius recibió mucha atención de los medios, al ser calificado cómo el primer hijastro en la historia de la Familia Real y fue apodado como “Pequeño Marius”, en honor a un famoso personaje literario.

Sin embargo, contrario a lo que mucha gente podría creer, Borg no pasó a formar parte oficialmente de los miembros de la Familia Real, sino que conservó su estatus de plebeyo, al no ser hijo del heredero, sino de una relación anterior a la que la princesa tuvo previa a su matrimonio.

Marius Borg se encuentra bajo el ojo de la justicia noruega por haber agregido a su ex novia Getty Images

Recientemente la Casa Real noruega hizo una actualización, en la cual precisó quienes resultan los miembros del Palacio Real y quienes solo pueden ser nombrados como parte de la Familia Real. En ninguna de las dos categorías aparece Marius Borg, lo cual reafirma que no existe ni la más mínima posibilidad de que algún día acceda a la línea de sucesión al trono, ni tampoco la hay de que represente al reino en actos públicos.

¿Por qué Marius nunca formó parte de la Familia Real, a pesar de ser hijo de la princesa Mette-Marit?

Antes de que saliera a la luz el escándalo de Marius Borg que puso en jaque a toda la Familia Real noruega, se tenía registro de que la relación entre el joven y su padrastro era cordial. Sin embargo, otro personaje con quien Borg también mantuvo contacto todos estos años fue Morten, su padre biológico.

Marius Borg es solo el hijastro del príncipe Haakon de Noruega Ian Gavan/Getty Images for Tempus Magazine

La prensa noruega reporta que Morten Borg siempre resultó una figura importante en la vida de Marius, y a pesar de que el hombre no mantuviera una relación con la princesa Mtte-Marit, se mantuvo presente en momentos clave de la vida de su hijo.

De hecho, se dice que el príncipe Haakon no adoptó oficialmente a Marius, ni le dio su apellido por respeto a la relación de su hijastro con su padre biológico. Esta sería la razón por la cuál, a pesar de ser un primogénito, Borg nunca obtuvo el título de príncipe, ni mucho menos el de heredero.