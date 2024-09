Esta es la polémica frase de Victoria Federica dicha en ‘El Hormiguero’ que enfureció a Felipe VI y Letizia Ortiz

El pasado 9 de septiembre, para celebrar su cumpleaños número 24, la hija de la infanta Elena, Victoria Federica de Marichalar y Borbón, acudió a uno de los programas más populares de la televisión española: “El Hormiguero”, conducido por Pablo Motos.

Durante su participación, la joven influencer habló acerca de su próxima aparición en el reality show “El Desafío”, en el cual, cabe recordar, será contrincante de Genoveva Casanova, la mujer mexicana que supuestamente estuvo involucrada sentimentalmente con el rey de Dinamarca, Federico X.

Además, “Vic”, como la llaman sus amigos, aprovechó para revelar algunos detalles de su vida como royal, a la cual se ha enfrentado desde su nacimiento. Respecto a esas confesiones, los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz se habrían mostrado molestos, según revelaron fuentes de la Zarzuela a Monarquía El Confidencial.

Victoria Federica fue la estrella invitada a El Hormiguero durante su cumpleaños 24 @El_Hormiguero

¿Cuál fue la confesión hecha por Victoria Federica en “El Hormiguero” que habría molestado a los reyes?

En algún momento de la plática, Pablo Motos osó preguntarle a Victoria Federica cómo ha sido para ella pasar toda su vida rodeada de guardaespaldas a lo que la joven contestó: “Desde el minuto en que nací llevaba dos guardaespaldas detrás mío todo el día. Ellos forman parte de la policía nacional y los llevé hasta que cumplí los 18 años.”

La hija de la infanta Elena también aseguró que la experiencia de ser protegida por guardias la llevó bastante “bien”, a pesar de que en algún momento de su adolescencia llegó a sentirse un poco agobiada. “Yo los adoraba. Al día de hoy sigo teniendo relación con muchos de ellos. Si los veo en otros servicios, los abrazo”, dijo sobre sus guardaespaldas.

Dicha confesión habría molestado a los reyes Felipe y Letizia, quienes formaron parte de los más de 6 millones de telespectadores que sintonizaron la primera entrevista en televisión de la representante de la Familia Real española. “Esos comentarios de Victoria Federica no se corresponden con la realidad”, fue lo que opinaron los monarcas sobre los dichos de su sobrina, según aseguraron las fuentes ante Monarquía El Confidencial.

Victoria Federica debutó dando su primera entrevista en televisión @El_Hormiguero

Asimismo, el medio citado tuvo acercamiento con fuentes próximas a los servicios policiales, quienes aseguraron que “los guardaespaldas cumplen su función, pero ni son niñeras, ni tienen que aguantar desprecios como ha ocurrido más de una vez”, comentarios que fueron interpretados por el resto de la prensa española como una forma de desmentir la referencia hecha por la hija de Jaime de Marichalar en ‘El Hormiguero’.

¿Qué otra confesión hizo Victoria Federica en “El Hormiguero” ?

Otra de las confesiones hechas por la popular nieta del rey emérito Juan Carlos también tuvo que ver con el estatus de royal que mantiene la joven.“¿Qué es lo que harías si no fueses famosa?”, le preguntó Motos. “Nunca has sido anónima. Algún día te preguntaste qué es lo que harías mañana si no te conociese nadie”, agregó el conductor, a lo que Vic contestó “Yo creo que me daría un paseo. Un buen paseo por Madrid sola. Sola. Eso es lo primero que haría”, dijo la también modelo.