3 fuertes confesiones hechas por Victoria Federica en su primera entrevista en televisión, en El Hormiguero

Este 9 de septiembre, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, Victoria Federica, se encuentra soplando las velas de su pastel de cumpleaños número 24; y para continuar forjando su carrera como ícono pop, la royal acudió, como todas estrellas españolas lo hacen en algún momento de sus carreras, al famosísimo programa de televisión conducido por Pablo Motos: “El Hormiguero”.

En dicha producción de la pantalla chica, junto a las hormigas Trancas y Barrancas, la nieta influencer del rey emérito Juan Carlos I debutó dando una entrevista en vivo, mostrándose simpática y atrevida.

En general, el diálogo entre Motos y la sobrina de Felipe VI transcurrió en torno a su reciente participación en el reality show “El desafío”, en el cual, cabe recordar, será contrincante de Genoveva Casanova, la mujer mexicana que supuestamente estuvo involucrada sentimentalmente con el rey de Dinamarca, Federico X.

¿Cuáles fueron las 3 confesiones más fuertes que hizo Victoria Federica de Marichalar en “El Hormiguero”?

La primera confidencia de Vic, como la llaman sus amigos, vino después de que el conductor del programa le cuestionara “¿Qué es lo que haría si no fuese famosa?”

“Nunca has sido anónima. Algún día te preguntaste qué es lo que harías mañana si no te conociese nadie”, fue el cuestionamiento que Pablo Motos le hizo a la representante de la Familia Real española, a lo que ella contestó: “Yo creo que me daría un paseo. Un buen paseo por Madrid sola. Sola. Eso es lo primero que haría”, dijo la también modelo.

Victoria Federica se divirtió junto a Pablo Motos en El Hormiguero @@El_Hormiguero

La siguiente confesión hecha por Victoria vino cuándo el conductor le cuestionó sobre cómo ha sido para ella pasar toda su vida rodeada de guardaespaldas. Victoria contestó: “Desde el minuto en que nací llevaba dos guardaespaldas detrás mío todo el día. Ellos forman parte de la policía nacional y los llevé hasta que cumplí los 18 años.”

Victoria Federica debutó dando su primera entrevista en televisión @@El_Hormiguero

Al respecto asegura que la experiencia de ser protegida la llevó bastante “bien” , a pesar de sentirse un poco agobiada en su adolescencia. “Yo los adoraba. Al día de hoy sigo teniendo relación con muchos de ellos. Si los veo en otros servicios, los abrazo”, dijo sobre sus guardaespaldas.

Por último, otra fuerte confesión hecha por la hija de la infanta Elena tuvo que ver sobre cómo se sintió el primer día que pudo ser “libre”, al despojarse del cuerpo de seguridad que le otorgaba la Corona. Victoria dijo que durante esa jornada ella llamó por teléfono a su cuerpo de guardaespaldas para que pasaran a recogerla, ante lo cuál sólo obtuvo como respuesta “Ya no”, pues a ellos ya no les correspondía servir a la joven. “Les eché mucho de menos”, afirmó la influencer.