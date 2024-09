¿Por qué la Reina Letizia nunca usa reloj de pulsera? Un experto en realeza lo explica

La Reina Letizia de España es conocida por su impecable sentido de la moda y estilo sofisticado. Cada uno de sus atuendos, desde sus vestidos de gala hasta los looks más casuales, se analiza meticulosamente por expertos en moda y seguidores de la realeza. Sin embargo, hay un detalle que no ha pasado desapercibido: Letizia nunca usa reloj de pulsera.

Esta particularidad ha despertado la curiosidad de muchos, especialmente en una época donde los relojes no solo son una herramienta funcional, sino también un símbolo de estatus y estilo. Entonces, ¿por qué la Reina Letizia ha decidido prescindir de este accesorio? Para arrojar luz sobre este asunto, el experto en realeza José Apezarena, autor de varias biografías sobre la familia real española, nos ofrece una explicación.

Uno de los factores clave que explican la decisión de la Reina Letizia de no usar reloj tiene que ver con su enfoque minimalista de la moda. Aunque Letizia ha sido vista luciendo impresionantes joyas y piezas de diseñador, su estilo tiende a ser discreto y sofisticado. Prefiere elegir accesorios simples y con un propósito claro, evitando elementos que puedan sobrecargar sus atuendos.

A pesar de su apretada agenda, la Reina Letizia prefiere otros métodos para llevar el control del tiempo, manteniendo un estilo elegante. Getty Images

En palabras de José Apezarena, Letizia es una mujer de gustos modernos y elegantes. Prefiere una estética limpia, sin elementos que distraigan de su mensaje o su papel como representante de la monarquía. El hecho de que no use reloj refleja ese enfoque minimalista y depurado.

Apezarena también señala que, en numerosas ocasiones, la Reina ha priorizado la funcionalidad en su estilo. Si bien ha sido vista con piezas de joyería impresionantes en ocasiones especiales, su día a día se caracteriza por una elegancia discreta. “El reloj, en su caso, podría ser considerado innecesario para el look que ella busca proyectar”, agrega el experto.

En una era donde los relojes han dejado de ser la única herramienta para controlar el tiempo, la decisión de Letizia de no usar reloj de pulsera podría estar relacionada con la evolución tecnológica. Hoy en día, el teléfono móvil, y en el caso de la Reina, un equipo de asesores, son suficientes para mantener la hora bajo control.

En el contexto de las figuras reales, la puntualidad está garantizada por el personal que gestiona su agenda y su logística diaria. En ese sentido, un reloj se convierte más en un accesorio que en una necesidad real.

La Reina Letizia durante un evento oficial, luciendo su estilo minimalista y sofisticado sin reloj de pulsera. Getty Images

En el mundo de la realeza, cada accesorio que se elige tiene un simbolismo o una razón de ser. Aunque no hay una norma que prohíba el uso de relojes, las figuras reales suelen seguir ciertos lineamientos no escritos sobre cómo deben presentarse en eventos oficiales. El reloj de pulsera, aunque es común entre figuras como el Rey Felipe VI o incluso el Rey Carlos III de Inglaterra, no siempre es un accesorio habitual en el estilo femenino de la realeza.

Finalmente, es posible que la decisión de Letizia de no usar reloj de pulsera tenga más que ver con una preferencia personal. En su vida privada, Letizia ha mostrado ser una persona práctica y funcional, lo que se refleja también en su estilo. Aunque a lo largo de los años ha mostrado predilección por ciertos accesorios como pendientes y anillos, el reloj nunca ha sido parte de su vestuario.