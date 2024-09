James Middleton reveló cómo fue el momento en el que Kate Middleton y el príncipe William conocieron a su esposa

James Middleton está por publicar un nuevo libro sobre sus memorias titulado Meet Ella: The Dog Who Saved My Life, en donde revela cómo fue el momento en el que su hermana, Kate Middleton, y el príncipe William conocieron a su esposa Alizee Thevenet, que en ese entonces todavía era su novia.

Según lo que contó el hermano de la princesa en uno de los capítulos, que ha sido revelado por The Daily Mail, ello sucedió de manera inesperada ya que los dos decidieron, de último minuto, quedarse en la casa que tienen sus padres en Bucklebury, ubicada en Berkshire.

Pero lo que ellos no sabían es que los príncipes de Gales ya se encontraban también en la casa, junto con sus tres hijos, George, Charlotte y Louis. Aunque James se dio cuenta de ello hasta que escuchí las risas de sus sobrinos.

James Middleton y Alizee Thevenet comenzaron su relación en 2018 Archivo

“Alizee todavía está profundamente dormida, así que hago callar suavemente a los niños y bajamos las escaleras, donde Catherine y William están bebiendo su té matutino en la cocina”, según un extracto del libro que cita el tabloide británico. “Estoy a punto de llevarle una taza a Alizee cuando ella aparece en la puerta de la cocina. Acaba de levantarse de la cama, todavía tiene el pelo alborotado y lleva puesta una de mis camisetas”, se lee.

Sin embargo, para ella la situación no fue nada incómoda ya que como buena “francesa”, en palabras del mismo James, “no entra en pánico ni sube corriendo las escaleras para vestirse”, sino que saludó a todos sin importarle que traía puesta una camisa suya que le quedaba grande.

Un momento que, seguramente, pudo haber sido un tanto bochornoso para William y Kate pero que, al parecer, no pasó a mayores y que solo generó que los niños hicieron preguntas atrevidas.

James Middleton lanza su nuevo libro

James Middleton lanzará su libro a finales de septiembre Instagram @jmidy

Por otro lado, su nueva obra el hermano de Kate cuenta también como su mascota Ella, una perra de raza cocker spaniel, lo ayudó en uno de los momentos más duros de su vida en el que pensó quitarse la vida.

De hecho, en uno de los capítulos de su libro, que está por lanzarse el próximo 26 de septiembre, James relata cómo esta perrita se convirtió también en un gran apoyo para superar la depresión clínica que le fue diagnosticada. Por lo que cuando su Ella murió decidió comenzar a escribir todas las aventuras con la que fue su compañera incondicional.