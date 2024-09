El romántico mensaje del hermano de Kate Middleton a su esposa por su aniversario que conmovió a todos

Corría el 2021 cuando James Middleton, hermano de la princesa de Gales, y Alizée Thevenet contrajeron matrimonio en Francia, país de donde ella es originaria. Hoy a tres años del conmovedor enlace, la feliz pareja sigue mostrándose enamoradisima, ahora que su familia ha crecido y se encuentran viviendo una etapa de sus vidas mucho más madura.

Para celebrar la romántica efeméride, el hijo de Carole y Michael Middleton publicó en redes sociales una bella fotografía que refleja lo mejor de su matrimonio. Además, la instantánea fue complementada con un amoroso texto, el cual estuvo escrito en dos idiomas: francés e inglés.

Fue en julio que James Middleton y Alizée Thevenent anunciaron que estaban en la espera de su primer hijo @jmidy

“Je t’aime, mon cœur” (Te amo mi corazón), fue el mensaje en francés con el que James comenzó su felicitación a su esposa. “Feliz aniversario Alizee. Nuestro tercero como esposo y esposa, nuestro segundo sin Ella pero nuestro primero como padres”, complementó el hermano de la princesa de Gales, haciendo énfasis en dos importantes variables.

La primera de las variable destacada por James hace alusión a la fallecida perrita Ella, la mascota a la que dedicó su primer libro, el cual está próximo a estrenarse y que llevará por título “Meet Ella: The dog who save my life”, título traducido al español como “Conoce a Ella: el perro que salvó mi vida”.

Pronto verá la luz el primer libro de James Middleton @jmidy

La segunda, referencia a su hijo Inigo, quien llegó al mundo en octubre de 2023 y ahora comparte la vida con James, Alizée y las siete mascotas con las que viven.

¿Cómo transcurrió la historia de amor de James Middleton y Alizée Thevenet?

El cuñado del príncipe William y Alizée Thevenet se conocieron en 2018, en un bar de South Kensington, en Londres. En ese entonces, ella era analista financiera en la consultora ITG de la City londinense. Mientras que él seguía siendo el líder de “Boom”, la empresa de malvaviscos personalizados y tarjetas de felicitación fundada junto con Kate Middleton.

James Middleton y Alizée Thevenet se conocieron en 2018 Instagram @jmidy

La pareja mantuvo su relación en privado hasta que en Año Nuevo de 2018, cuando se hicieron públicas unas fotografías que los mostraban besándose en San Bartolomé. La noticia de su compromiso se hizo oficial en octubre de 2019, cuando el hermano de Kate Middleton anunció con un mensaje breve: “Ella ha dicho sí".

Su boda, celebrada en septiembre de 2021, tuvo lugar en la impresionante Costa Azul, con una ceremonia íntima que contó con la presencia de los príncipes de Gales. Esta historia de amor, marcada por la discreción y la elegancia, sigue siendo un tema de interés para los seguidores de las celebridades y los eventos de alto perfil.