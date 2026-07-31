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Italian Volume Blowout: el peinado con volumen elegante que reemplaza a las ondas playeras este otoño

Con raíces elevadas, brillo impecable y movimiento natural, el Italian Volume Blowout se convierte en el peinado más elegante del otoño 2026 y desplaza a las clásicas ondas playeras.

Julio 30, 2026 • 
Isamar Escobar
Sabrina Carpenter posa en una alfombra roja con una melena rubia de gran volumen, flequillo cortina y ondas pulidas de inspiración italiana. La cantante luce un vestido metálico plateado de escote palabra de honor.

Sabrina Carpenter demuestra por qué el Italian Volume Blowout será el peinado más elegante del otoño 2026. Su melena con volumen desde la raíz, brillo impecable y ondas pulidas marca el regreso del glamour clásico que sustituye a las tradicionales ondas playeras.

Getty Images

Después de varias temporadas en las que las ondas playeras dominaron tanto las pasarelas como las redes sociales, llega un peinado que recupera el glamour clásico con un toque contemporáneo, el Italian Volume Blowout. Su sello distintivo es una cabellera con volumen desde la raíz, puntas pulidas y un acabado brillante que transmite lujo sin esfuerzo.

Inspirado en el estilo de las grandes divas italianas y reinterpretado por celebridades como Sabrina Carpenter, Sofia Richie Grainge o Kaia Gerber, este peinado demuestra que el cabello con cuerpo vuelve a ser protagonista.

¿Qué es el Italian Volume Blowout?

El Italian Volume Blowout es un secado que busca crear una melena con movimiento, densidad y una caída elegante. A diferencia de las ondas playeras, que priorizan una textura relajada y desenfadada, esta técnica se enfoca en potenciar el volumen desde la raíz y conseguir un acabado suave, brillante y perfectamente definido. El resultado es un cabello que parece recién peinado en un salón, pero conserva un movimiento natural que evita verse rígido.

corte-flequillo.jpg

Corte con flequillo en tendencia para 2025

Instagram sabrinacarpenter

¿Por qué el Italian Volume Blowout será tendencia en otoño?

El regreso de las estéticas inspiradas en el quiet luxury y el lujo clásico ha impulsado peinados mucho más pulidos. Ahora la tendencia no consiste en que el cabello parezca despeinado, sino en que luzca sano, abundante y lleno de movimiento. El Italian Volume Blowout responde perfectamente a esa búsqueda, ya que aporta dimensión a la melena sin necesidad de recurrir a rizos marcados o texturas excesivas.

Además, es un estilo extremadamente versátil. Puede acompañar un look de oficina, un conjunto casual o un vestido de noche con la misma facilidad, lo que explica por qué se perfila como uno de los peinados favoritos de la temporada.

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¿A quién favorece este peinado?

Una de las mayores ventajas del Italian Volume Blowout es que puede adaptarse a prácticamente cualquier tipo de cabello. En las melenas finas crea una sensación inmediata de mayor densidad, mientras que en los cabellos gruesos ayuda a distribuir el volumen para conseguir un acabado más ligero y sofisticado. También favorece tanto a quienes llevan el cabello largo como a quienes prefieren un corte midi, ya que el volumen puede personalizarse según la forma del rostro y la longitud del cabello.

MTV VMAs 2024 looks.jpg

Sabrina Carpenter lució un look muy a lo Madonna en los MTV VMAs 2024

@sabrinacarpenter

¿Cómo conseguir un Italian Volume Blowout?

El secreto está en trabajar el cabello desde que aún está húmedo. Lo ideal es aplicar un producto voluminizador y realizar el secado con un cepillo redondo grande para elevar las raíces y aportar tensión a los medios. Las puntas se peinan ligeramente hacia dentro o hacia fuera para generar movimiento sin perder la forma. Una vez que el cabello se enfría, el resultado es una melena con cuerpo, brillo y un acabado que puede mantenerse durante horas con un spray de fijación ligera.

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¿Por qué reemplaza a las ondas playeras?

Las ondas playeras transmiten una imagen relajada y veraniega, mientras que el Italian Volume Blowout ofrece una apariencia mucho más refinada. En lugar de crear textura, este peinado apuesta por líneas suaves, volumen estratégico y un brillo que hace que el cabello luzca saludable. Esa combinación responde perfectamente a las tendencias de otoño, donde predominan las siluetas elegantes, los tejidos estructurados y una estética mucho más pulida.

Por eso, todo apunta a que el Italian Volume Blowout será el peinado estrella del otoño 2026. Es elegante, favorecedor y fácil de adaptar a distintos estilos, además de demostrar que el volumen vuelve a ser el gran protagonista de la temporada.

Pelo
Isamar Escobar
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